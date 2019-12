Pronostico Lecce-Bologna: analisi, probabili formazioni e scommesse sulla 17° giornata di Serie A del 22/12/2019

Importante scontro salvezza quello che andrà in scena al Via del Mare domenica 22 dicembre 2019 alle ore 15:00 con in campo Lecce-Bologna.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio prendendo come riferimento le quote Marathonbet e SportPesa.

Analisi e Probabili Formazioni Lecce-Bologna

Nel Lecce Liverani ritrova capitan Lucioni ma deve rinunciare agli squalificati Majer e Lapadula. A sostituirli dovrebbero essere Babacar (o La Mantia) e Tabanelli. Senza Danilo squalificato, Nel Bologna Mihajlovic per la trasferta al Via del Mare potrebbe scegliere di accentrare Tomiyasu con Mbaye a destra. Per il resto si va verso la conferma dell’undici che domenica ha sconfitto l’Atalanta.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Dell’Orco, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; Falco, Babacar.

Indisponibili: Dumancic, Fiamozzi, Imbula, Mancosu

Squalificati: Majer, Lapadula

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Bani, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Indisponibili: Dijks, Krejci, Soriano

Squalificati: Danilo

Pronostico Lecce-Bologna

Le due squadre si sono incontrate in totale nella loro storia 40 volte: 9 vittorie dei salentini, 17 pareggi e 14 successi dei rossoblu. Ben 13 delle 16 partite del Bologna in campionato hanno visto entrambe le squadre riuscire a segnare. Il Bologna ha subito almeno un gol in 11 partite in questo campionato in cui ha segnato il 75% di partite da Over 2.5 e un 37.5% sono state addirittura da Over 3.5. Il Lecce ha subìto il gol di apertura in sei delle sette partite casalinghe. BOLOGNA PRIMA A SEGNARE @1.66 (stake 2).

