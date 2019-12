Pronostico Parma-Brescia: analisi, probabili formazioni e scommesse sulla 17° giornata di Serie A del 22/12/2019

Domenica 22 dicembre alle ore 15:00 dal Tardini va in scena Parma-Brescia, partita valida per la 17° giornata di Serie A. Ducali sempre senza Kucka mentre le rondinelle potrebbero fare turnover.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio prendendo come riferimento le quote Marathonbet e SportPesa.

Analisi e Probabili Formazioni Parma-Brescia

Nel Parma Out Inglese, Karamoh, Cornelius e Kucka, D’Aversa dovrebbe confermare in larga parte la formazione scesa in campo sabato al San Paolo, unico cambio potrebbe essere l’inserimento di Sprocati che dovrebbe completare il tridente offensivo con gli inamovibili Gervinho e Kulusevski. Nel Brescia in dubbio Ndoj, Corini ritrova Cistana che tornerà al centro della difesa al fianco di Chancellor. Difficile però fare previsioni visto che le Rondinelle mercoledì sono impegnate nel recupero contro il Sassuolo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Sprocati, Gervinho. All. D'Aversa

Indisponibili: Inglese, Karamoh, Kucka, Cornelius

Squalificati: -

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Spalek, Tonali, Bisoli; Romulo; Balotelli, Torregrossa. Allenatore Corini

Indisponibili: Dessena, Ndoj

Squalificati: -

Pronostico Parma-Brescia

Il Brescia, nelle ultime 8 uscite al “Tardini”, ha trovato 1 solo punto in occasione del 2-2 datato 14 marzo 2004, in Serie A. 7.0 cartellini di media nelle ultime 3 partite del Brescia mentre ci sono stati almeno quattro cartellini gialli in tutte le partite casalinghe del Parma tranne una. Proviamo OVER 5.5 CARTELLINI @2.10 (stake 2).

Articolo e pronostico di Dartagnan. Per altri studi e scommesse quotidiane entra nel canale Telegram di BAR SPORT WEB dove potrai confrontarti direttamente con i nostri tipster e con decine di utenti appassionati di scommesse sportive.