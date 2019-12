Pronostico Sassuolo-Napoli: analisi, probabili formazioni e scommesse sulla 17° giornata di Serie A del 22/12/2019

Domenica sera alle ore 20:45 dal Mapei Stadium saranno Sassuolo-Napoli a chiudere la 17° giornata di Serie A con Gattuso che cerca i primi tre punti sulla panchina dei partenopei.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio prendendo come riferimento le quote Marathonbet e SportPesa.

Analisi e Probabili Formazioni Sassuolo-Napoli

Nel Sassuolo De Zerbi spera di recuperare Andrea Consigli e prima di pensare a questa sfida attende l’esito del delicato recupero contro il Brescia, Gattuso invece nel Napoli è senza Koulibaly e Maksimovic è obbligato a schierare la coppia di centrali formata da Manolas e Luperto. In avanti Lozano insidia Insigne per una maglia da titolare nel tridente offensivo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Indisponibili: Chiriches, Consigli, Defrel

Squalificati -

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Luperto, Manolas, Mario Rui; Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Lozano, Milik. All. Gattuso

Indisponibili: Koulibaly, Malcuit, Ghoulam

Squalificati: Maksimovic

Pronostico Sassuolo-Napoli

L'ultima vittoria dei partenopei al Mapei Stadium risale alla stagione 2013-2014 un 2-0 firmato dalle reti di Dzemaili e Insigne. La situazione per il Napoli non è cambiata con Gattuso e oggi fare delle previsioni non sarà semplice. Attenzione ai cartellini visto che ci sono stati almeno cinque gialli nelle ultime cinque partite ufficiali del Sassuolo (media di 6,8 a partita). Più di 4 cartellini anche in ognuno degli ultimi 4 precedenti tra neroverdi e partenopei: 5-7-6-7. Andiamo con OVER 4.5 CARTELLINI @1.66 (stake 4).

