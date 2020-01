Pronostico Brescia-Lazio: analisi, probabili formazioni e scommesse sulla 18° giornata di Serie A del 05/01/2020

Domenica 5 gennaio 2020 si torna in campo in Serie A con la 18° giornata di campionato. Il lunch match delle 12:30 si giocherà dallo Stadio Rigamonti con in campo Brescia-Lazio.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A

Probabili Formazioni Brescia-Lazio

Nel Brescia Eugenio Corini deve ancora fare a meno di Dessena, ma recupera Ndoj. Davanti ancora Balotelli e Torregrossa. Nella Lazio spazio a Cataldi e Parolo per Simone Inzaghi, orfano di Luis Alberto e Lucas Leiva (entrambi squalificati). Ko Lukaku, Vavro, Patric e Marusic. Immobile ha avuto la febbre, ma dovrebbe farcela.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Balotelli, Torregrossa. All. Corini

Indisponibili: Dessena

Squalificati:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Cataldi, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

Indisponibili: Marusic, Lukaku J., Patric, Vavro

Squalificati: Lucas Leiva, Luis Alberto

Pronostici Brescia-Lazio

Brescia-Lazio: LAZIO 2° TEMPO @1.80 (stake 3)

Da una parte la Lazio è la squadra che ha segnato più reti (11) negli ultimi 15 minuti di gioco in questa Serie A, dall’altra nessuna formazione ha realizzato meno gol del Brescia (due) nell’ultimo quarto d’ora.

