Pronostico Spal-Verona: analisi, probabili formazioni e scommesse sulla 18° giornata di Serie A del 05/01/2020

Domenica 5 gennaio 2020 si torna in campo per la 18° giornata di Serie A con lo scontro salvezza Spal-Verona dallo Stadio Mazza di Ferrara.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A prendendo come riferimento le quote Marathonbet e SportPesa.

Probabili Formazioni Spal-Verona

SPAL senza D’Alessandro, Reca, Fares e Sala. Petagna e Floccari davanti, gioca Kurtic. Nel Verona non ci saranno Amrabat (squalificato), Salcedo, Empereur, Bessa e Badu per Ivan Juric. In mezzo Pessina, sulla trequarti Verre.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Valoti, Strefezza, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Floccari. All. Semplici

Indisponibili: Reca, Jankovic, Fares, D'Alessandro

Squalificati:

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Rrahmani, Kumbulla; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski. All. Juric

Indisponibili: Bessa, Tupta, Salcedo, Empereur, Badu

Squalificati: Amrabat

Ascolta la puntata del fine settimana del nostro podcast Betitaliweb Daily Show con lo studio sul calcio di Dartagnan per il fine settimana:

Pronostici Spal-Verona

Spal-Verona: UNDER 2.5 @1.75 (stake 2)

Verona (56) e SPAL (58) sono le due squadre che hanno effettuato meno tiri nello specchio nel corso di questa Serie A. La SPAL ha il peggior attacco di questo campionato, con 12 reti. La SPAL ha mancato l'appuntamento con il gol in due delle ultime tre partite di Serie A al Mazza e oggi ha tante assenze.

Articolo e pronostico di Dartagnan. Per altri studi e free pick quotidiane seguici anche su TELEGRAM al canale de IL PROFETA.