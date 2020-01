Pronostico Genoa-Sassuolo: analisi, probabili formazioni e scommesse sulla 18° giornata di Serie A del 05/01/2020

Domenica 5 gennaio 2020, alle ore 18:00 da Marassi, si gioca Genoa-Sassuolo, sfida valida per la 18° giornata di Serie A con l'avvicendamento sulla panchina del Genoa dove ci sarà Nicola.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A prendendo come riferimento le quote Marathonbet e SportPesa.

Probabili Formazioni Genoa-Sassuolo

Nel Genoa Davide Nicola non ha ancora deciso l'11 per il suo esordio. Davanti dovrebbe giocare Pandev. Non ancora titolari i due nuovi arrivi Perin e Behrami. Nel Sassuolo Berardi ancora a parte: rischio nuovo forfait. Gioca Traoré. Dietro ko Marlon, che rischia due mesi di stop. Pronto Ferrari.

GENOA (3-4-1-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Pajac; Pandev; Sanabria, Pinamonti. All. Nicola

Indisponibili: Kouame, Lerager

Squalificati:

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Duncan, Djuricic; Traoré; Caputo, Boga. All. De Zerbi

Indisponibili: Chiriches, Defrel, Berardi, Marlon

Squalificati:

Pronostici Genoa-Sassuolo

Le quote favoriscono il Genoa @2.30 mentre il Sassuolo si gioca intorno @3 volte la posta (X @3.50). Non abbiamo trovato grossi spunti per questa partita e preferiamo andare con una no bet alla prima di Davide Nicola sulla panchina del Genoa.

