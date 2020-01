Pronostico Bologna-Fiorentina: analisi, probabili formazioni e scommesse sul lunch match della 18° giornata di Serie A del 06/01/2020

Lunedì 6 gennaio 2019 epifania di calcio con la 18° giornata di Serie A e il lunch match dallo Stadio Dallara tra Bologna-Fiorentina. I viola ripartono da Iachini dopo l'esonero di Montella.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A prendendo come riferimento le quote Marathonbet e SportPesa.

Probabili Formazioni Bologna-Fiorentina

Nel Bologna Mihajlovic punta sul ritrovato Soriano e su Palacio prima punta. Denswil sempre dirottato a sinistra. Nella nuova Fiorentina di Iachini poche variazioni. Recupera Chiesa, affiancato da Boateng (ballottaggio con Vlahovic).

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Indisponibili: Dijks, Krejci, Dzemaili, Santander

Squalificati:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Boateng. All. Iachini

Indisponibili: Ribery

Squalificati:

Ascolta la puntata del fine settimana del nostro podcast Betitaliweb Daily Show con lo studio sul calcio di Dartagnan per il fine settimana:

Pronostici Bologna-Fiorentina

Le quote favoriscono il Bologna @2.45 mentre la Fiorentina si gioca @2.90 (X @3.40). Come per la partita del Genoa, anche qui abbiamo optato per un no bet alla prima di Iachini sulla panchina della Fiorentina.

Articolo e pronostico di Dartagnan. Per altri studi e free pick quotidiane seguici anche su TELEGRAM al canale de IL PROFETA.