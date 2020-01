Pronostico Atalanta-Parma: analisi, probabili formazioni e scommesse sulla 18° giornata di Serie A del 06/01/2020

Domenica 6 gennaio 2020 si gioca la 18° giornata di Serie A con Atalanta-Parma. La Dea ha chiuso il 2019 come grande rivelazione non solo del campionato di calcio italiano, e al momento vanta il miglior attacco di Serie A anche se Zapata non è ancora rientrato.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A

Probabili Formazioni Atalanta-Parma

Nell'Atalanta solo panchina per il rientrante Duvan Zapata. Giocano Ilicic, Muriel e Gomez. Nel Parma pochissime chance per Cornelius e Gervinho, mentre potrebbe esserci (almeno in panchina) Inglese. Davanti Sprocati e Kulusevski.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. All. Gasperini

Indisponibili:

Squalificati:

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Grassi; Kulusevski, Sprocati. All. D’Aversa

Indisponibili: Inglese, Karamoh, Cornelius, Gervinho

Squalificati: Gagliolo

Pronostici Atalanta-Parma

Atalanta-Parma: OVER 3.5 @2.30 (stake 2)

L’Atalanta ha segnato 43 reti in questo campionato. L’Atalanta ha chiuso il 2019 con ben 81 gol segnati in campionato. Nessuna squadra ha subito più gol del Parma nel corso dell’anno solare 2019 in Serie A: 58, al pari dell’Udinese.

