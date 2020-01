Pronostico Juventus-Cagliari: analisi, probabili formazioni e scommesse sulla 18° giornata di Serie A del 06/01/2020

Lunedì 6 gennaio 2020, alle ore 15:00 dall'Allianz Stadium si gioca Juventus-Cagliari, 18° giornata di Serie A. Anche con Sarri la Juve sta facendo il suo mentre il Cagliari di Maran è un pò in calo ma rimane la più nella sorpresa della prima parte di stagione.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A prendendo come riferimento le quote Marathonbet e SportPesa.

Probabili Formazioni Juventus-Cagliari

Nella Juventus provato Ramsey come mezz'ala. Ai box solo Khedira, Bentancur (squalificato) e Chiellini. Davanti Dybala, Higuain e Ronaldo. Maran invece non cambia il Cagliari. Rientra Nandez, in attacco Joao Pedro e Simeone.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Indisponibili: Chiellini, Khedira

Squalificati: Bentancur

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Klavan, Ceppitelli, Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Indisponibili: Birsa, Cragno, Pavoletti, Castro

Squalificati: Pisacane

Pronostici Juventus-Cagliari

Juventus-Cagliari: GOL SI @2.00 (stake 1)

La Juventus ha mantenuto la porta inviolata solo in cinque partite di questo campionato. Il Cagliari ha segnato almeno un gol in tutte le ultime 10 trasferte di Serie A.

Articolo e pronostico di Dartagnan.