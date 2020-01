Pronostico Milan-Sampdoria: analisi, probabili formazioni e scommesse sulla 18° giornata di Serie A del 06/01/2020

La Befana ha portato Zlatan Ibrahimovic nella calza dei tifosi rossoneri anche se non dovrebbe partire dal primo minuto in Milan-Sampdoria, sfida valida per la 18° giornata di Serie A.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A prendendo come riferimento le quote Marathonbet e SportPesa.

Probabili Formazioni Milan-Sampdoria

Difficilmente Ibrahimovic, di ritorno al Milan, grande notizia del Natale in casa rossonera, esordirà dal primo minuto, ma Stefano Pioli ritrova Theo Hernandez a sinistra e Bennacer in regia. Piatek dal 1'. Nella Samp recuperati Depaoli, Bereszynski, Bonazzoli e Linetty. Murillo al posto dell’infortunato Ferrari (fuori a lungo).

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli

Indisponibili: Duarte

Squalificati:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Depaoli, Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Indisponibili: Barreto, Bertolacci, Ferrari

Squalificati: Caprari

Pronostici Milan-Sampdoria

Milan-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.95 (stake 2)

Difficilmente Ibrahimovic esordirà dal primo minuto. Su Eurobet si gioca in antepost se Ibra segnerà più o meno di 7.5 gol in questa seconda parte di campionato con i rossoneri. Nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), Zlatan Ibrahimovic è il giocatore del Milan con la migliore media gol a partita in Serie A (0.69 - 42 reti in 61 presenze). Sampdoria (5.8%) e Milan (6.4%) sono due delle quattro squadre con la più bassa percentuale realizzativa in questa Serie A. Il Milan ha mancato l'appuntamento con il gol nelle ultime due partite di Serie A.

