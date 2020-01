Pronostico Lecce-Udinese: analisi, probabili formazioni e scommesse sulla 18° giornata di Serie A del 06/01/2020

Al via del Mare tornano in campo Lecce-Udinese in questo scontro salvezza valido per la 18° giornata del campionato di calcio italiano di Serie A in programma all'Epifania.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A

Probabili Formazioni Lecce-Udinese

Sarà Dell’Orco a prendere il posto di Calderoni a sinistra nel Lecce che in attacco schiererà Falco e Lapadula. Nell'Udinese ok sia De Maio che Sema per Luca Gotti, che non potrà contare su Samir. Davanti Okaka e Lasagna.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Lapadula. All. Liverani

Indisponibili: Imbula, Meccariello, Majer

Squalificati: Calderoni

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti

Indisponibili: Samir

Squalificati:

Pronostici Lecce-Udinese

Lecce-Udinese: X @3.50 (stake 1)

Da una parte nessuna squadra ha raccolto meno punti in casa del Lecce in questa Serie A (quattro), dall'altra nessuna ne ha ottenuti meno dell'Udinese in trasferta (quattro). Cippino sulla X.

