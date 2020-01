Pronostico Napoli-Inter: analisi, probabili formazioni e scommesse sul big match che chiude la 18° giornata di Serie A del 06/01/2020

Sarà il big match Napoli-Inter a chiudere la 18° giornata di Serie A, domenica sera dal San Paolo. Il Napoli cerca di svoltare con l'arrivo in panchina di Gattuso, l'Inter di Conte riprende la corsa con la Juve al vertice del campionato. Chi la spunterà?

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A prendendo come riferimento le quote Marathonbet e SportPesa.

Probabili Formazioni Napoli-Inter

Nel Napoli Gattuso deve rinunciare a Koulibaly: gioca Luperto. Callejon e Insigne affiancano Milik. Nell'Inter di Conte Sensi sicuro titolare, Barella ci prova. Davanti ok Lautaro e Lukaku. Dietro Godin. Ko D'Ambrosio.

Ascolta la puntata del fine settimana del nostro podcast Betitaliweb Daily Show con lo studio sul calcio di Dartagnan per il fine settimana:

Pronostici Napoli-Inter

Napoli-Inter: 2 +0 (AH) @2.04 (stake 2)

Gattuso deve rinunciare a Koulibaly. Nell'Inter Sensi sicuro titolare, Barella ci prova. Davanti ok Lautaro e Lukaku. L’Inter ha perso solo una delle ultime 13 trasferte di Serie A (10V, 2N). Antonio Conte potrebbe vincere la sua 100ª partita da allenatore in Serie A alla sua 145ª panchina, diventando così il più veloce a raggiungere questo traguardo in A. Giochiamo sui nerazzurri ma con rimborso in caso di pareggio.

