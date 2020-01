Pronostico Cagliari-Milan: analisi, probabili formazioni e scommesse sulla 19a giornata di Serie A del 11/01/2020

La grande sorpresa e la grande delusione si affrontano sabato 11 gennaio 2020 alla Sardegna Arena per la 19° giornata del campionato di calcio italiano. Parliamo ovviamente di Cagliari-Milan.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A con quote di riferimento di Marathonbet e SportPesa.

Probabili Formazioni Cagliari-Milan

Cacciatore non al meglio, Ceppitelli ancora out. Giocano Faragó e Pisacane. Poi il solito Cagliari con Joao Pedro e Simeone davanti. Nel Milan Calabria preferito a Conti, Krunic a Kessié. Ibra gioca dall'inizio in coppia con Leao.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragó, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Indisponibili: Pavoletti, Cragno, Cacciatore, Ceppitelli, Mattiello

Squalificati:

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Ibrahmovic, Leao. All. Pioli

Indisponibili: Duarte

Squalificati:

Pronostici Cagliari-Milan

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha realizzato 11 reti su calcio di punizione diretta nei top-5 campionati europei (tre in Serie A, uno in Liga e sette in Ligue 1): l’unico con la maglia rossonera risale a gennaio 2012, proprio contro il Cagliari. Una rete di Zlatan oggi si gioca solo @2.20. Per noi questa è una partita da NO BET sia per le giocate 1X2 sia per le reti. Il Cagliari ha segnato 20 gol nelle prime nove gare interne di questa Serie A. Solo 16 reti segnate dal Milan nelle prime 18 giornate di questo campionato

