Pronostico Lazio-Napoli: analisi, probabili formazioni e scommesse sulla 19a giornata di Serie A del 11/01/2020

Sabato 11 gennaio 2020 alle ore 18:00 dall'Olimpico si gioca l'interessante Lazio-Napoli per la 19° giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi cerca di entrare nella storia con un altra vittoria, quella di Gattuso ha bisogno di rilanciarsi.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A con quote di riferimento di Marathonbet e SportPesa.

Probabili Formazioni Lazio-Napoli

Nella Lazio Inzaghi ritrova Luis Alberto e Lucas Leiva, ma deve rinunciare a Correa, che si é allenato a parte tutta la settimana. Gioca Caicedo. Nel Napoli sempre out Malcuit, Ghoulam, Koulibaly, Mertens, Maksimovic. Confermato il tridente con Callejon, Milik e Insigne. Dietro gioca Luperto. Da valutare Meret, pronto Ospina.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Indisponibili: Lukaku, Vavro, Correa

Squalificati: Parolo

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

Indisponibil: Malcuit, Ghoulam, Koulibaly, Mertens, Maksimovic

Squalificati:

Pronostici Lazio-Napoli

La Lazio ha vinto nove partite di fila in campionato per la seconda volta nella sua storia ma ha perso tutti gli ultimi sei incontri interni di Serie A contro il Napoli (16 reti subite nel parziale). La Lazio ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sette partite casalinghe di Serie A. Consiglio OVER 2.5 @1.62 (stake 3).

