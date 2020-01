Pronostico Inter-Atalanta: analisi, probabili formazioni e scommesse sulla 19a giornata di Serie A del 11/01/2020

Sabato 11 gennaio 2020 alle ore 20:45 da San Siro va in scena il bellissimo match tra Inter-Atalanta per la 19° giornata del campionato di calcio italiano. Di fatto si tratta di un scontro al vertice di Serie A.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A con quote di riferimento di Marathonbet e SportPesa.

Probabili Formazioni Inter-Atalanta

Nell'Inter non ci saranno Skriniar e Barella per Antonio Conte, che recupera Godin in difesa, dove giocherà anche Bastoni. In mezzo Vecino e Sensi con Brozovic. Squadra titolare per Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta. Duvan Zapata parte ancora in panchina, mentre dovrebbe trovare spazio Pasalic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Indisponibili: D'Ambrosio

Squalificati: Skriniar, Barella

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic: Gomez, Ilicic. All. Gasperini

Indisponibili:

Squalificati:

Pronostici Inter-Atalanta

Sfida delicata e per niente facile da prevedere anche se quando si parla di Atalanta vengono in mente partite da Gol e allo stesso modo l'Inter in casa un gol potrebbe farlo. L’Atalanta ha realizzato 48 reti nelle prime 18 gare di questo campionato. Con una rete i bergamaschi stabilirebbero il primato di reti realizzate nelle prime 19 partite di Serie A negli ultimi 60 anni. Andiamo con GOL SI @1.55 (stake 5).

Articolo e pronostico di DARTAGNAN. Seguici anche su Telegram per ricevere ogni giorno studi e pronostici sul calcio. Entra nel canale gratuito di BAR SPORT WEB.