Pronostico Udinese-Sassuolo: analisi, probabili formazioni e scommesse sul lunch match della 19a giornata di Serie A del 12/01/2020

Domenica 12 gennaio 2020 la 19° giornata di Serie A apre col lunch match dal Friuli con Udinese-Sassuolo, sfida salvezza, sopratutto per i friulani ma anche i neroverdi continuano a perdere punti nei finali.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A

Probabili Formazioni Udinese-Sassuolo

Gotti sceglie Lasagna al fianco di Okaka. Poi solita Udinese. Nel Sassuolo squalificati Berardi e Locatelli, mentre alla lista degli indisponibili si aggiunge Duncan. Gioca Magnanelli in mediana, Traoré piú avanzato.

UDINESE (3-4-1-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Mandragora, Fofana, Sema; De Paul; Okaka, Lasagna. All. Gotti

Indisponibili: Samir

Squalificati:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Obiang, Magnanelli, Djuricic; Boga, Caputo, Traorè. All. De Zerbi

Indisponibili: Chiriches, Defrel, Marlon, Rogerio, Duncan

Squalificati: Locatelli, Berardi

Pronostici Udinese-Sassuolo

Il risultato più frequente tra Sassuolo e Udinese in Serie A è il pareggio, finale di cinque confronti: completano quattro successi neroverdi e tre bianconeri. Dopo aver perso la prima sfida in Friuli, il Sassuolo è rimasto imbattuto nelle successive cinque trasferte contro l'Udinese in Serie A (3V, 2N). Mettiamo il nostro cippino-X su questo PAREGGIO @3.50 (stake 1).

