Pronostico Sampdoria-Brescia: analisi, probabili formazioni e scommesse sulla 19a giornata di Serie A del 12/01/2020

Domenica 12 gennaio 2020, alle ore 15:00 da Marassi si gioca Sampdoria-Brescia per la 19° giornata di Serie A. Si tratta di un delicato scontro salvezza del campionato di calcio italiano.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A con quote di riferimento di Marathonbet e SportPesa.

Probabili Formazioni Sampdoria-Brescia

Nella Sampdoria Ranieri senza Colley, Depaoli e Ramirez. Pronti Murillo, Linetty e Jankto. Davanti Caprari insidia Gabbiadini. Nel Brescia squalificati Tonali e Cistana. Giocano Mangraviti e Viviani. In attacco sempre Torregrossa e Balotelli.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Chabot, Murru; Linetty, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Indisponibili: Barreto, Bertolacci, Ferrari, Ramirez

Squalificati: Colley, Depaoli

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Mangraviti, Chancellor, Mateju; Bisoli, Viviani, Romulo; Spalek; Balotelli, Torregrossa. All. Corini

Indisponibili: Dessena, Donnarumma

Squalificati: Tonali, Cistana

Pronostici Sampdoria-Brescia

La Sampdoria ha segnato solo sei gol in match interni in questa Serie A, meno di ogni altra squadra in casa nei top-5 campionati europei in corso ed è sempre una delle squadre che segna di meno nei primi tempi. Il Brescia ha dato segnali di ripresa nelle ultime partite ma in questa sfida salvezza mi aspetto un avvio contratto a Marassi e consiglio 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05 (stake 2) o alternativa X PRIMO TEMPO @2.10 (state 1).

