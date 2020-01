Pronostico Torino-Bologna: analisi, probabili formazioni e scommesse sulla 19a giornata di Serie A del 12/01/2020

Domenica 12 gennaio 2020 alle ore 15:00 dallo Stadio Grande Torino si gioca la 19° giornata di Serie A con Torino-Bologna. I granata si sono caricati dopo la vittoria all'Olimpico contro la Roma ma anche il Bologna continua a fare una grande stagione.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A con quote di riferimento di Marathonbet e SportPesa.

Probabili Formazioni Torino-Bologna

Nel Torino Mazzarri deve valutare Ansaldi, che non si é allenato in gruppo. Pronto ancora Ola Aina. Davanti sempre Verdi con Belotti. Nel Bologna nessuna variazione di rilievo. Dominguez é disponibile e andrá in panchina.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Berenguer, Aina; Verdi, Belotti. All. Mazzarri

Indisponibili: Lyanco, Baselli, Edera, Ansaldi

Squalificati:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Indisponibili: Djiks, Krejci

Squalificati:

Pronostici Torino-Bologna

Il Torino è la squadra con la più alta percentuale di gol di testa in questo campionato. Nessuna squadra ha subito più gol da fuori area rispetto al Bologna in questo campionato (otto). Il Bologna è la squadra che ha realizzato più gol contro il Torino nella Serie A 2018/19: cinque reti che hanno fruttato quattro punti ai rossoblù. Secondo me vedremo almeno un gol per parte e gioco GOL SI @1.72 (stake 3).

