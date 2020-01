Pronostico Verona-Genoa: analisi, probabili formazioni e scommesse sulla 19a giornata di Serie A del 12/01/2020

Domenica 12 gennaio 2020 alle ore 18:00 dal Bentegodi si gioca Hellas Verona-Genoa, una delle tante sfida salvezza di questa 19° giornata del campionato di calcio italiano di Serie A.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A con quote di riferimento di Marathonbet e SportPesa.

Probabili Formazioni Verona-Genoa

Verona quasi al completo. In mezzo rientra Amrabat, mentre davanti Verre e Zaccagni supportano Pazzini, confermato titolare. Nel Genoa Ankersen e Behrami in vantaggio su Ghiglione e Schone. Sanabria partner di Pandev.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Pazzini. All. Juric

Indisponibili: Bessa, Tupta, Empereur, Salcedo

Squalificati:

GENOA (3-4-1-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Behrami, Radovanovic, Pajac; Sturaro; Pandev, Sanabria. All. Nicola

Indisponibili: Kouame, Lerager

Squalificati:

Pronostici Verona-Genoa

Il Verona ha vinto l’ultimo incontro di Serie A contro la SPAL senza subire gol (2-0): l’ultima volta in cui i gialloblù hanno registrato due successi consecutivi nella competizione senza subire gol risale ad aprile 2014. Il Genoa ha trovato il gol in tutte le ultime sei gare di Serie A contro il Verona (14 reti totali). Il Genoa ha subito almeno un gol in 14 delle ultime 15 trasferte di Serie A in casa di un’avversaria neopromossa. Solo il Lecce (una volta) ha mantenuto la porta inviolata in meno gare del Genoa (due) nella Serie A in corso. Vado con GOL SI @1.83 (stake 2).

