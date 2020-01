Pronostico Roma-Juventus: analisi, probabili formazioni e scommesse sul big match della 19a giornata di Serie A del 12/01/2020

La domenica della 19° giornata di Serie A sarà chiusa dal big match dello Stadio Olimpico, Roma-Juventus, ovvero sfida tra la 2° e la 4° nella classifica del campionato di calcio italiano.

Probabili Formazioni Roma-Juventus

Nella Roma Fonseca ha due dubbi: Florenzi in vantaggio su Spinazzola, Perotti avanti su Under. Out Kluivert. Nella Juventus un po' di apprensione di Higuain, che ha terminato in anticipo l'ultimo allenamento. Dovrebbe giocare Ramsey dietro alla coppia Dybala-Ronaldo. Rabiot mezz'ala, Demiral ancora preferito a De Ligt.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

Indisponibili: Zappacosta, Cristante, Pastore, Santon, Kluivert, Mkhitaryan

Squalificati:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Indisponibili: Chiellini, Khedira

Squalificati: Bentancur

Pronostici Roma-Juventus

Le quote favoriscono la Juventus ma questa non sarà una trasferta semplice. La Juventus non trova il gol da due partite di campionato contro la Roma all'Olimpico, io però oggi voglio segnalare proprio un marcatore bianconero, Paulo Dybala che la prima rete con la Juve la segnò proprio alla Roma allo stadio Olimpico nell'agosto 2015. Andiamo con DYBALA MARCATORE @2.20 (stake 1). Dall'altra parte il nome è ovviamente quello di Edin Dzeko. I due gol del bosniaco con la Roma contro la Juventus in Serie A sono entrambi arrivati allo stadio Olimpico, inclusa la sua prima rete nel massimo campionato anche lui nell'agosto 2015, andiamo anche col cippino DZEKO MARCATORE @2.50 (stake 1). Potremmo quindi vedere una partita con entrambe le squadre a segno? Sì ma la quota sotto @1.60 è troppo bassa a mio avviso, preferisco piazzare un cippino a testa sulle reti di Dybala e Dzeko.

