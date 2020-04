Scommesse Calcio: sognare non costa niente. Le quote di Monza e Bari in Serie A nei prossimi anni si giocano a 6 e 10 volte la posta

Da una parte una piazza importante come quella di Bari che sogna ormai da anni il ritorno in Serie A dopo i disastri societari degli ultimi anni, dall'altra quella del Monza di Silvio Berlusconi, un presidente che sogna in grande, magari di sfidare il suo Milan nella massima serie del campionato di calcio italiano. La Serie A è ferma e non si sa ancora se questa stagione verrà portata a conclusione, ma i bookmakers pensano al futuro con queste quote speciali per due squadre con presidenti importanti che potrebbero cambiarne il futuro.

Continuiamo a parlare di Pronostici Calcio Serie A, ma non di calcio giocato visto che è tutto fermo per l'emergenza Coronavirus. Oggi facciamo un salto in un ipotetico futuro.

Bari in Serie A entro il 2021 e Monza entro il 2022, le quote antepost

Su Eurobet e Stanleybet possiamo puntare su due importanti piazze che in un futuro non troppo lontano potrebbero approdare o tornare nella massima serie del campionato di calcio italiano, la Serie A. Si inizia dal Bari quotato @10.00 per tornare in Serie A entro il 30 giugno 2021, quindi per giocare in A l'ipotetica stagione 2021-22.

Il Bari ha dovuto azzerare tutto e ripartire dai dilettanti, dopo la crisi societaria e la mancata iscrizione al campionato cadetto del 2018. Eppure, sotto la guida di Aurelio De Laurentiis, il Bari sembra voler e poter tornare al posto che gli compete. Nella stagione 2018-2019 ha centrato, al primo colpo, la promozione in Serie C. Nella stagione in corso, i ragazzi allenati da mister Vincenzo Vivarini hanno dato vita ad un campionato di livello, che li ha portati al secondo posto del Gruppo C di Serie C (60 punti contro i 69 della Reggina). Una serie B quasi a portata di mano, quindi, per il Bari, anche se l’emergenza coronavirus potrebbe annullare la cavalcata dei biancorossi.

Per il Monza di Silvio Berlusconi c'è un anno in più di tempo. Si scommette @6.00 il Monza in Serie A entro il 26 maggio 2022. Nella stagione 2021-22 potremo quindi vedere un derby Monza-Milan? Inoltre nelle ultime ore è uscita anche la notizia che da quasi per ufficiale il Monza promosso in Serie B. La decisione potrebbe diventare definitiva prima del 10 maggio, quando il Consiglio della Federcalcio si riunirà per discutere le modalità del ritorno in campo della Serie A e dopo la delibera della Lega di Serie C.

