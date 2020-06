Scommesse Serie A: torna il campionato, vediamo le quote delle prime partite. Per lo Scudetto la Juve è sempre favorita sulla Lazio che è snobbata dagli scommettitori

Finalmente si torna in campo con la Serie A che riprenderà con i recuperi del 20 e 21 giugno mentre dal 22 giugno tornano in campo il resto delle squadre per la 27° giornata di campionato. Vediamo le quote 1X2 per le prime sfide, le statistiche del campionato di calcio italiano prima della pausa, e anche le quote antepost per lo Scudetto.

Torniamo finalmente a parlare di Pronostici Calcio Serie A visto che dal 20 giugno si torna in campo col campionato di calcio italiano.

Le statistiche prima della pausa. Serie A campionato da Over. Cagliari ancora la migliore come rendimento

Dove eravamo rimasti con la Serie A? Eravamo rimasti alla 26° giornata che non fu nemmeno completata del tutto visto che 4 partite non si giocarono. E saranno questi 4 recuperi a riaprire le danze del campionato di calcio italiano. Facciamo il punto sulle statistiche di questa stagione che ci sta raccontando di una Serie A dominata dalla Juventus (e non è una novità) e da Over 2.5 (questo invece è già più un dato inatteso visto che siamo quasi al 60% di partite con almeno 3 gol totali, una percentuale molto alta per la Serie A). Chissà se dopo la lunga quarantena, la ripresa e il calendario fitto, continueremo a vedere un campionato con tanti gol.

STATISTICHE SERIE A

Vittorie Casa (1): 40.23%

Vittorie Trasferta (2): 37.11%

Pareggi (X): 22.66%

Over 2.5: 59.38%

Under 2.5: 40.62%

Gol SI: 59.38%

Gol NO: 40.62%

Vediamo anche le singole squadre e i loro rendimenti nelle scommesse. Se avessimo puntato €1 sulla vittoria di una determinata squadra, ogni giornata, in base alle quote e ai risultati ottenuti, quanto avremmo vinto o perso nelle scommesse? Seppur in calo, in questa statistica continua a dominare il Cagliari grazie ad una prima parte di stagione davvero sopra le attese. Al contrario la squadra che è costata di più agli scommettitori, con grande distacco su tutti, è il Brescia che avrebbe eroso il 45% del vostro bankroll.

Cagliari +59%

Parma +50%

Lecce +40%

Lazio +31%

Juventus +22%

Spal +14%

Verona +15%

Inter +10%

Bologna +8%

Torino +6%

Roma -5%

Atalanta -4%

Sassuolo -6%

Udinese -19%

Napoli -28%

Milan -28%

Fiorentina -28%

Genoa -29%

Sampdoria -27%

Brescia 45%

Le quote alla ripresa con Torino-Parma di sabato. Mercoledì big match Atalanta-Lazio

Andiamo a vedere le quote di PlanetWin365 sulle prime partite alla ripresa dal 20 giugno e tra parentesi le percentuali di giocate degli scommettitori:

Sabato 20 giugno 2020

Torino - Parma

Torino @2.23 (43%)

Pareggio @3.25 (29%)

Parma @3.40 (28%)

Verona - Cagliari

Verona @2.20 (43%)

Pareggio @3.25 (29%)

Cagliari @3.46 (28%)

Domenica 21 giugno 2020

Atalanta - Sassuolo

Atalanta @1.35 (71%)

Pareggio @5.25 (18%)

Sassuolo @8.40 (11%)

Inter - Sampdoria

Inter @1.35 (71%)

Pareggio @4.80 (20%)

Sampdoria @9.85 (9%)

Lunedì 22 giugno 2020

Fiorentina - Brescia

Fiorentina @1.57 (61%)

Pareggio @4.00 (24%)

Brescia @6.10 (15%)

Lecce - Milan

Lecce @5.30 (18%)

Pareggio @3.75 (25%)

Milan @1.68 (57%)

Bologna - Juventus

Bologna @6.56 (15%)

Pareggio @4.50 (21%)

Juventus @1.48 (64%)

Martedì 23 giugno 2020

Spal - Cagliari

Spal @2.64 (36%)

Pareggio @3.35 (28%)

Cagliari @2.68 (36%)

Verona - Napoli

Verona @3.25 (29%)

Pareggio @3.55 (27%)

Napoli @2.17 (44%)

Genoa - Parma

Genoa @2.35 (40%)

Pareggio @3.35 (28%)

Parma @3.06 (32%)

Torino - Udinese

Torino @2.26 (42%)

Pareggio @3.30 (29%)

Udinese @3.28 (29%)

Mercoledì 24 giugno 2020

Inter - Sassuolo

Inter @1.35 (71%)

Pareggio @5.00 (19%)

Sassuolo @9.10 (10%)

Atalanta - Lazio

Atalanta @2.35 (41%)

Pareggio @3.60 (26%)

Lazio @2.88 (33%)

Roma - Sampdoria

Roma @1.49 (64%)

Pareggio @4.50 (21%)

Sampdoria @6.35 (15%)

Quote Antepost: per lo Scudetto Juventus favorita. Lazio prima avversaria ma gli scommettitori preferiscono l'Inter

Prima dello stop il campionato era più che mai avvincente con Juventus e Lazio separate da appena un punto e con l’Inter in agguato, distante a 9 punti ma con una partita da recuperare rispetto alle avversarie. La corsa scudetto riprende ora con una maratona serratissima visto che si giocherà praticamente tutti i giorni fino ad agosto e dopo uno stop che, così lungo, i calciatori non avevano mai sperimentato.

Sisal nelle quote antepost però ha pochi dubbi e vede sempre la Juventus @1.50 come massima favorita per il titolo. Secondo i bookmakers alla fine saranno ancora una volta i bianconeri a spuntarla, anche se la Lazio @3.25 è vicina e sta giocando un grande calcio con Inzaghi in panchina. L'Inter @9 è chiamata all'impresa visto che è molto più attardata quindi la principale avversaria della Juve è la Lazio. Non secondo gli scommettitori visto che il 57% crede nel 9° titolo consecutivo alla Juve, il 22% spera ancora nell'Inter e solo un misero 10% crede che la Lazio potrà vincere lo scudetto 2019-20.

Voi come la pensate? Venite a dire la vostra sul canale TELEGRAM BAR SPORT WEB dove ogni giorno parliamo di scommesse sportive e dove trovate anche le free pick quotidiane della nostra redazione su tutti gli sport.