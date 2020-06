Scommesse Serie A: il calendario della ripresa, focus sulla corsa scudetto. Tutte le date delle partite di Juve, Lazio e Inter da qui al 2 agosto

Si riaccendono i riflettori sulla Serie A e sulla corsa Scudetto mai come quest'anno appassionante con Juventus e Lazio divise da un solo punto, e con l'Inter sempre in agguato. Vediamo il calendario completo del tour de force che attende queste tre squadre alla ripresa.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio entrando nei dettagli del calendario fitto di impegni che riguarderà Juventus, Lazio e Inter che si stanno giocando lo scudetto in questa pazza stagione 2019-20, sospesa anche dal dramma dell'emergenza Covid-19. Dopo aver visto le statistiche, le partite alla ripresa e le quote antepost (CLICCA QUI) ora vediamo nel dettaglio cosa aspetta le tre squadre che corrono per il titolo.

La Juventus capolista torna in campo con la trasferta di Bologna

La Juventus scenderà in campo al Dall'Ara di Bologna il 22 giugno alla ripresa del campionato. Il 4 luglio si giocherà il derby contro il Torino alle 17:15, mentre il big match contro la Lazio è in programma il 20 luglio alle 21:45.

27a giornata

-lunedì 22 giugno, 21:45 Bologna-Juventus su Sky

28a giornata

-venerdì 26 giugno, 21:45 Juventus-Lecce su Sky

29a giornata

-martedì 30 giugno, 21:45 Genoa-Juventus su Sky

30a giornata

-sabato 4 luglio, 17:15 Juventus-Torino su Sky

31a giornata

-martedì 7 luglio, 21:45 Milan-Juventus su DAZN

32a giornata

-sabato 11 luglio, 21:45 Juventus-Atalanta su DAZN

33a giornata

-mercoledì 15 luglio, 21:45 Sassuolo-Juventus su Sky

34a giornata

-lunedì 20 luglio, 21:45 Juventus-Lazio su Sky

35a giornata

-giovedì 23 luglio, 19:30 Udinese-Juventus su Sky

36a giornata (25-26 luglio, orari e date da definire)

-Juventus-Sampdoria

37a giornata (28-29 luglio, orari e date da definire)

-Cagliari-Juventus

38a giornata (1°-2 agosto, orari e date da definire)

-Juventus-Roma

La Lazio riparte subito col big match all'Olimpico contro l'Atalanta

Ripresa col botto per gli uomini di Inzaghi che il 22 giugno ospiteranno l'Atalanta. Ovviamente tutte le attenzioni sono puntate su lunedì 20 luglio e sullo scontro diretto contro la Juventus allo Stadium all'inedito orario delle 21:45.

27a giornata

-mercoledì 24 giugno, 21:45 Atalanta-Lazio su Sky

28a giornata

-sabato 27 giugno, 21:45 Lazio-Fiorentina su DAZN

29a giornata

-martedì 30 giugno, 19:30 Torino-Lazio su Sky

30a giornata

-sabato 4 luglio, 21:45 Lazio-Milan su DAZN

31a giornata

-martedì 7 luglio, 19:30 Lecce-Lazio su Sky

32a giornata

-sabato 11 luglio, 17:15 Lazio-Sassuolo su Sky

33a giornata

-mercoledì 15 luglio, 21:45 Udinese-Lazio su Sky

34a giornata

-lunedì 20 luglio, 21:45 Juventus-Lazio su Sky

35a giornata

-giovedì 23 luglio, 21:45 Lazio-Cagliari su DAZN

36a giornata (25-26 luglio, orari e date da definire)

-Hellas Verona-Lazio

37a giornata (28-29 luglio, orari e date da definire)

-Lazio-Brescia

38a giornata (1°-2 agosto, orari e date da definire)

-Napoli-Lazio

L'Inter prova la rimonta riprendendo il 21 giugno contro la Sampdoria

I nerazzurri inizieranno un giorno prima, il 21 giugno, visto che devono recuperare la 25° giornata contro la Samp, e poi giocheranno il 24 giungo la 27° giornata ancora in casa contro il Sassuolo.

25a giornata (recupero)

-Domenica 21 giugno, 21:45 Inter-Sampdoria su Sky

27a giornata

-mercoledì 24 giugno, 19:30 Inter-Sassuolo su DAZN

28a giornata

-domenica 28 giugno, 21:45 Parma-Inter su Sky

29a giornata

-mercoledì 1° luglio, 19:30 Inter-Brescia su DAZN

30a giornata

-domenica 5 luglio, 17:15 Inter-Bologna su DAZN

31a giornata

-giovedì 9 luglio, 21:45 Hellas Verona-Inter su Sky

32a giornata

-lunedì 13 luglio, 21:45 Inter-Torino su Sky

33a giornata

-giovedì 16 luglio, 21:45 SPAL-Inter su DAZN

34a giornata

-domenica 19 luglio, 21:45 Roma-Inter su Sky

35a giornata

-mercoledì 22 luglio, 21:45 Inter-Fiorentina su Sky

36a giornata (25-26 luglio, orari e date da definire)

-Genoa-Inter

37a giornata (28-29 luglio, orari e date da definire)

-Inter-Napoli

38a giornata (1°-2 agosto, orari e date da definire)

-Atalanta-Inter

