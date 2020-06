Pronostici Serie A: probabili formazioni, quote e scommesse su Torino-Parma e Verona-Cagliari del 20-06-2020

Dopo la Coppa Italia, nel fine settimana torna la Serie A col recupero della 25a giornata, prima di riprendere già da lunedì col 27° turno. Abituiamoci a questi calendari serrati e al tour de force per finire la stagione. Vediamo analisi e free pick sulle prime 2 partite in programma sabato 20 giugno 2020: Torino-Parma e Verona-Cagliari.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio col grande ritorno della Serie A, questo sabato 20 giugno 2020 alle 19:30 da Torino, ovviamente a porte chiuse, per i primi 2 dei 4 recuperi della 25a giornata di campionato. Seguici anche sul nostro podcast quotidiano, il BetItaliaWeb Daily Show:

Analisi e Pronostici Torino-Parma

Nel Torino Longo deve rinunciare ad Ansaldi, che non recupera oltre a Baselli e Verdi. In avanti Edera e Berenguer a sostegno di Belotti. Nel Parma ok Kucka, Caprari insidia Gervinho. Al centro dell'attacco Cornelius, visto che Inglese é sulla via del recupero, ma non ancora pronto.

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Edera, Belotti, Berenguer. All. Longo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ansaldi, Baselli, Verdi

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Caprari. All. D'Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Inglese

Il Torino ha vinto solo due delle ultime 15 sfide contro il Parma nel massimo campionato (4N, 9P). Il Torino ha trovato la rete in nove delle ultime 10 gare di Serie A contro il Parma. Il Torino arriva a questa sfida da sei sconfitte di fila in campionato: nella sua storia in Serie A non ha mai perso sette partite consecutive. Tutte le ultime tre partite del Parma hanno visto un solo gol realizzato (una vittoria e due sconfitte per 1-0).

Andrea Belotti del Torino ha incontrato cinque volte il Parma in Serie A realizzando una sola rete, nel match più recente. Il Parma è la vittima preferita in Serie A di Lorenzo De Silvestri: il difensore del Torino ha infatti realizzato tre gol contro i crociati nella competizione, con le maglie di Fiorentina e Sampdoria. Consiglio UNDER 2.5 @1.80 (stake 1), quota che sta andando a calare.

Analisi e Pronostici Verona-Cagliari

Nel Verona Juric ha la squadra quasi al completo. Faraoni a destra, Lazovic a sinistra, Zaccagni e Pessina a sostegno di Borini, totalmente ristabilto. Nel Cagliari squalificato Joao Pedro, out Faragò, Nainggolan, Oliva, Pavoletti. Possibile chance per Birsa.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Borini. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Eysseric

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Birsa, Simeone, Pereiro. All. Zenga

Squalificati: Joao Pedro

Indisponibili: Faragò, Nainggolan, Oliva, Pavoletti

Verona e Cagliari hanno pareggiato 1-1 il match d’andata. Il Verona è imbattuto da 10 partite interne contro il Cagliari in Serie A (7V, 3N), inclusi quattro successi nelle ultime quattro. Il Verona ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe in campionato. Quattro pareggi e sette sconfitte nelle ultime 11 partite di campionato per il Cagliari.

Marco Faraoni del Verona è uno dei quattro difensori di questa Serie A con almeno tre reti e tre assist. Giovanni Simeone, ha segnato sei gol in questa Serie A, eguagliando il suo bottino di reti dello scorso campionato; tuttavia, l’ultima marcatura esterna dell’argentino risale alla prima trasferta stagionale contro il Parma: 11 partite fuori casa di digiuno, suo record negativo nella competizione.

Nessuna squadra ha subito meno gol di Verona e Cagliari nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (uno soltanto). I sardi hanno assenze importanti, su tutti Joao Pedro e Naingollan oltre a Pavoletti. In condizioni normali questa sarebbe una partita da Over tra due delle sorprese di questa stagione, ma alla ripresa e con queste assenze pensiamo che almeno nel primo tempo vedremo un gioco lento. Andiamo con NESSUN GOL PRIMA DEL MINUTO 31:00 @1.83 (stake 1).

Articolo e pronostico di DARTAGNAN. Seguici su TELEGRAM al canale BAR SPORT WEB.