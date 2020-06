Pronostici Serie A: probabili formazioni, quote e scommesse su Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria del 21-06-2020

Domenica 21 giugno 2020 si completano i recuperi della 25° giornata di campionato, poi la Serie A tornerà subito da lunedì col 27° turno, ma occupiamoci delle probabili formazioni, ultime news, statistiche e pronostici su Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria.

Analisi e Pronostici Atalanta-Sassuolo

Gasperini schiera la miglior Atalanta possibile. Caldara preferito a Djmsiti, Zapata in vantaggio su Pasalic. Nel Sassuolo De Zerbi sceglie Locatelli in mezzo, Djuricic sulla trequarti e Caputo come terminale offensivo.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Czyborra

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Romagna

L’Atalanta ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 10 partite di Serie A contro il Sassuolo, parziale in cui è rimasta imbattuta (7V, 3N). L’Atalanta va a segno da 13 partite consecutive in Serie A (40 gol): parziale in cui ben quattro volte ha realizzato almeno cinque reti. L’Atalanta ha segnato 70 gol finora in campionato.

Il Sassuolo ha vinto quattro delle ultime sei partite di campionato (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 17. Gli ultimi sei gol del Sassuolo in Serie A sono equamente divisi tra Francesco Caputo (tre) e Jeremie Boga (tre).

Duván Zapata è andato a segno in ciascuna delle sue tre presenze di Serie A con la maglia dell’Atalanta contro il Sassuolo; complessivamente ha rifilato cinque reti ai neroverdi. Alejandro Gómez, dell’Atalanta, ha affrontato nove volte il Sassuolo in Serie A prendendo parte a 11 reti (cinque gol e sei assist).

Analisi e Pronostici Inter-Sampdoria

Nell'Inter Conte conferma Eriksen sulla trequarti e tiene vivo il ballottaggio Sanchez-Lautaro. Godin sempre out. Nella Sampdoria Yoshida in mezzo con Tonell, Jankto a sinistra, Gabbiadini davanti con Quagliarella.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martínez, R. Lukaku. All. Conte

Squalificati: Padelli

Indisponibili: Vecino, Godin

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Murru; Ramirez, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: A. Ferrari, Colley

L’Inter ha vinto le ultime cinque partite di campionato contro la Sampdoria. La Sampdoria ha vinto solo una delle ultime 17 trasferte in casa dell'Inter in Serie A (2-1 nell'aprile 2017) - completano il parziale 11 successi nerazzurri e cinque pareggi.

L'Inter ha perso le ultime due sfide di Serie A. Dopo il successo sul Verona nell'ultima gara disputata in campionato, la Sampdoria potrebbe ottenere due vittorie di fila in Serie A per la prima volta dal marzo 2019. Le ultime quattro partite della Sampdoria hanno visto un totale di 19 reti (otto fatte, 11 subite), una media di 4.8 a incontro.

Questa sfida vede affrontarsi la squadra che è rimasta più minuti in vantaggio in questa Serie A (Inter, 1024) e quella che ci è rimasta meno (Sampdoria, 156). Vediamo male i blucerchiati quest'anno, con una situazione societaria già non chiara e l'emergenza covid potrebbe complicare ulteriormente le cose per una squadra che rischia anche la Serie B secondo me quest'anno. Andiamo sul Inter vincente e in vantaggio già all'intervallo con PARZIALE/FINALE 1/1 @2.00 (stake 1).

