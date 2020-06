Pronostici Serie A: Fiorentina-Brescia, Lecce-Milan e Bologna-Juventus, le scommesse sulla 27a giornata del 22-06-2020

Dopo i recuperi del fine settimana, questo lunedì è nuovamente in campo la Serie A che riprende dal 27° turno di campionato. Questo lunedì si giocano 3 partite: Fiorentina-Brescia, Lecce-Milan e Bologna-Juventus.

Analisi e Pronostici Serie A del 22-06-2020

Fiorentina-Brescia

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kouamé

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Mangraviti, Mateju, Martella; Dessena, Tonali, Bjarnason; Skrabb; Torregrossa, Ayé. All. Lopez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cistana, Chancellor, Bisoli, Balotelli

Cinque delle nove sfide giocate in Serie A negli anni 2000 tra Fiorentina e Brescia sono terminate in parità; la squadra viola ha vinto tre partite in questo parziale, un successo invece per le rondinelle.

La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime nove gare interne di campionato (4N, 4P), 1-0 contro la SPAL a gennaio. Ben tre dei quattro successi in questa Serie A del Brescia sono arrivati in trasferta: il 75%, la percentuale più alta in questo campionato. Il Brescia subisce gol da 11 partite di campionato.

Lecce-Milan

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Mayer, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula. All. Liverani

Squalificati: Donati

Indisponibili: Dell'Orco, Deiola, Farias, Barak

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ibrahimovic, Musacchio, Duarte

Il Milan ha perso solo due delle 31 sfide di Serie A contro il Lecce; completano il parziale 18 successi rossoneri e 11 pareggi. Il Milan non perde contro una squadra neopromossa in Serie A da aprile 2018, contro il Benevento: da allora, per i rossoneri sette vittorie e cinque pareggi.

Il Lecce ha vinto tre delle ultime cinque partite di Serie A (2P). Il Lecce ha subito 56 reti reti in questo campionato. Il Milan ha pareggiato l'ultima trasferta di Serie A contro la Fiorentina. I rossoneri trovano il gol da otto partite di campionato.

L'esordio in Serie A di Gianluca Lapadula è arrivato con la maglia del Milan, nel 2016/17 - all'attaccante del Lecce manca un gol per eguagliare il suo miglior bottino in una singola stagione di Serie A, raggiunto proprio con la maglia rossonera (otto). Ante Rebic ha segnato sei degli ultimi 10 gol del Milan in campionato dopo non aver messo lo zampino in alcuno dei precedenti 18 dei rossoneri nella competizione.

Bologna-Juventus

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

Squalificati: Bani, Schouten, Santander

Indisponibili: Skov Olsen, Santander

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, Khedira, Higuain

La Juventus ha perso solo una delle ultime 34 partite di Serie A contro il Bologna (24V, 9N). La Juventus ha vinto 12 delle ultime 13 sfide di Serie A contro il Bologna (1N), tenendo la porta inviolata ben otto volte nel parziale (cinque le reti incassate nel periodo).

Il Bologna ha subito gol in tutte le ultime 21 partite di Serie A: nella loro storia i rossoblu non hanno mai incassato gol per 22 gare consecutive nella massima serie.

La Juventus non pareggia in Serie A da dicembre 2019 (2-2 contro il Sassuolo); da allora per i bianconeri nove successi e tre sconfitte. Nessuna squadra ha incassato meno della Juventus (otto) nelle prime frazioni di gara di questo campionato.

Paulo Dybala segna in media una rete ogni 107 minuti contro il Bologna in campionato, la sua media migliore contro una singola avversaria considerando le squadre affrontate almeno tre volte dall'argentino della Juventus in Serie A. Gonzalo Higuaín non segna da sette partite di Serie A: l'attaccante della Juventus potrebbe eguagliare la sua striscia più lunga a secco di gol nella competizione, registrata con la maglia del Napoli (otto presenze di fila tra aprile e ottobre 2014).

