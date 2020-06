Pronostici Serie A: Inter-Sassuolo, Atalanta-Lazio e Roma-Sampdoria, 27a giornata del 24-06-2020

Anche oggi è in campo il campionato di Calcio di Serie A con tre partite valide per la 27a giornata. Si inizia con Inter-Sassuolo alle 19:30 per poi passare ad Atalanta-Lazio e Roma-Sampdoria delle 21.45.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A con quote di riferimento Sisal e Marathonbet.

Analisi e Pronostici Serie A del 24-06-2020

INTER-SASSUOLO (Mercoledì ore 19.30)

Conte nell'Inter deve gestire le risorse dopo l’impegno con la Samp. Brozovic non recupera, Conte in conferenza stampa ha promesso un massiccio turnover e si scaldano Ranocchia, D'Ambrosio, Biraghi e Borja Valero. Nel Sassuolo De Zerbi punta ancora su Caputo. Traoré o Djuricic trequartista. Toljan ko, Marlon squalificato.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Borja Valero, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Brozovic, Sensi, Vecino

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, G. Ferrari, Chiriches, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: Marlon

Indisponibili: Romagna, Toljan

Dalla prima stagione del Sassuolo in Serie A (2013/14), l'Inter ha perso il 54% (7/13) delle sfide contro i neroverdi in campionato, solo contro la Juventus ha una percentuale più alta (57%). Inter e Sassuolo hanno pareggiato soltanto una delle 13 sfide di Serie A (0-0 nel gennaio 2019) – completano cinque successi nerazzurri e sette neroverdi.

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha vinto tutte e tre le sfide da allenatore contro il Sassuolo in Serie A, con un punteggio complessivo di 11-4. La sua squadra ha sempre segnato almeno tre reti in questi incontri.

Tra i giocatori attualmente nella rosa dell'Inter, Antonio Candreva è quello che ha realizzato più gol al Sassuolo in Serie A: tre reti contro i neroverdi. L'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi ha segnato tre gol nelle ultime quattro partite di Serie A giocate contro una squadra nelle prime tre posizioni in classifica a inizio giornata, l'ultimo proprio contro l'Inter nella gara d'andata.

ATALANTA-LAZIO (Mercoledì ore 21.45)

Nell'Atalanta Gasperini cambia un po’ le carte dopo il recupero con il Sassuolo. Davanti c’é Malinovskyi, in mezzo Freuler (Pasalic é squalificato), dietro Caldara. Ilicic, assente anche nell'ultimo match, proverà ad esserci almeno in panchina. Nella Lazio ko Lulic e Marusic, non recupera nemmeno Leiva. Milinkovic-Savic regolarmente a disposizione. Correa appoggia Immobile.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskiy; Zapata. All. Gasperini

Squalificati: Pasalic

Indisponibili: Czyborra

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa; Immobile. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Marusic, Luiz Felipe, Lulic, Lucas Leiva

L’Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime cinque gare di Serie A contro la Lazio (2V, 3N). Le ultime sette sfide in Serie A tra Atalanta e Lazio hanno visto 29 gol, una media di 4.1 per incontro – parziale in cui entrambe le formazioni hanno ottenuto due successi (3N). L’Atalanta è rimasta imbattuta in cinque delle ultime sei gare casalinghe contro la Lazio in Serie A (3V, 2N), parziale in cui ha segnato 12 reti, una media di due a incontro.

La Lazio è imbattuta da 21 partite di campionato (17V, 4N). La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime nove trasferte di campionato, grazie a sette vittorie e due pareggi.

Il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha fornito 12 assist in questo campionato, a meno due dal suo record personale. Tutti i quattro gol di Ciro Immobile contro l’Atalanta in Serie A sono arrivati con la maglia della Lazio, inclusa una doppietta nella gara di andata. Alejandro Gomez ha segnato quattro gol e fornito quattro assist contro la Lazio in Serie A, inclusa la sua prima doppietta nel campionato italiano.

ROMA-SAMPDORIA (Mercoledì ore 21.45)

Nella Roma Fonseca ha solo due indisponibili: Zaniolo e Pau Lopez. In porta Mirante, Kluivert in vantaggio su Mkhitaryan, Dzeko al centro dell’attacco, mentre Mancini dovrebbe recuperare, ma solo per la panchina. Nella Sampdoria, invece, Quagliarella non dovrebbe essere rischiato. Si scalda Bonazzoli, Jankto cerca spazio a sinistra. Ok Yoshida.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Fazio, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pau Lopez, Zaniolo

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Tonelli, Yoshida, Augello; Thorsby, Vieira, Ekdal; Jankto; Bonazzoli, Gabbiadini. All. Ranieri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: A. Ferrari, Quagliarella

La Sampdoria non ha segnato nelle ultime due sfide di Serie A contro la Roma. Roma e Sampdoria non pareggiano all'Olimpico in Serie A dal settembre 2012 (1-1) - da allora quattro successi giallorossi e due blucerchiati. La Sampdoria ha trovato la rete in tutte le ultime cinque trasferte all'Olimpico contro la Roma.

La Roma ha segnato quattro gol in ognuna delle ultime due partite di campionato. La Roma non ha subito gol nell'ultima partita interna di campionato (4-0 v Lecce), in questa stagione di Serie A non ha mai tenuto la porta inviolata per due gare consecutive in casa.

Henrikh Mkhitaryan ha sia segnato che servito assist nelle ultime due partite di Serie A. Dopo aver segnato in tre partite consecutive contro la Sampdoria tra il 2016 e il 2018, l’attaccante della Roma Edin Dzeko non ha trovato il gol contro i blucerchiati in campionato nelle ultime quattro sfide. Fabio Quagliarella è l’unico giocatore attualmente in rosa alla Sampdoria ad aver realizzato più di una sola rete in Serie A contro la Roma (quattro per lui).

Per i pronostici ufficiali segui il nostro podcast quotidiano su YOUTUBE, o entra nei nostri canali TELEGRAM gratuiti: BAR SPORT WEB, BETITALIAWEB DREAM TEAM e IL PRESIDENTE.