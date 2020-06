Pronostico Juventus-Lecce: quote a senso unico per i bianconeri. Probabili formazioni, statistiche e scommesse Serie A del 26-06-2020

Inizia una nuova giornata di Serie A, il 28° turno del campionato di calcio italiano sarà aperto da Juventus-Lecce, anticipo di venerdì 26 giugno 2020 alle ore 21.45 dall'Allianz Stadium.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio prendendo come riferimento le quote Eurobet e [B365].

Analisi e Pronostici Juventus-Lecce del 26-06-2020

Nella Juventus Sarri ritrova, almeno per la panchina Higuain. Anche Ramsey pronto a gara in corso. Matuidi fa il terzino a sinistra, Rabiot mezz’ala, Bernardeschi confermato nel tridente. Nel Lecce Lapadula si ferma: ne avrá per un mese. Gioca Babacar, dovrebbe recuperare Rossettini. In mezzo duello tra Petriccione e Barak, recuperato.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Squalificati: Danilo

Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, De Sciglio, Khedira

LECCE (5-3-1-1): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco; Babacar. All. Liverani

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Deiola, Dell’Orco, Farias, Lapadula, Majer

La Juventus ha affrontato il Lecce 31 volte in Serie A: 19 vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte per i bianconeri. La Juventus ha trovato la rete in 14 delle 15 sfide interne di Serie A contro il Lecce (38 gol fatti, 2.5 di media).

La Juventus non perde da 34 partite casalinghe in campionato (29V, 5N) e ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre. La Juventus non ha trovato il gol nell'ultima partita giocata allo Stadium (0-0 v Milan in Coppa Italia): l’ultima volta che non ha segnato in due gare interne di fila tra tutte le competizioni risale al 2011, sotto Luigi Delneri.

Il Lecce ha subito almeno due gol in tutte le ultime cinque trasferte di Serie A, non riuscendo a segnare in quattro di queste (1V, 4P).

Paulo Dybala ha partecipato ad almeno un gol in tutte le sue ultime quattro presenze in Serie A (tre reti e un assist). Il centrocampista del Lecce Riccardo Saponara ha disputato 17 gare e segnato sette reti in Serie A con Maurizio Sarri come allenatore, nella stagione 2014/15 con l’Empoli.

Le quote sono tutte per la Juve che si gioca @1.15 di massima mentre per il successo del Lecce si arriva fino @20 volte la posta. Anche il Pareggio è un opzione difficile data @9. I book si aspettano tante reti con l'Over 2.5 offerto appena @1.36.

Per i pronostici ufficiali segui il nostro podcast quotidiano su YOUTUBE, o entra nei nostri canali TELEGRAM gratuiti: BAR SPORT WEB, BETITALIAWEB DREAM TEAM e IL PRESIDENTE.