Pronostici Serie A: analisi, quote e probabili formazioni sulla 28a giornata del 27 giugno 2020. Da non perdere Lazio-Fiorentina

Analisi e Pronostici 28a giornata di Serie A (27 Giugno 2020)

BRESCIA-GENOA (Sabato ore 17.15)

Nel Brescia Lopez conferma Donnarumma e gli affianca Torregrossa davanti. Conferma per Papetti, ok Tonali. Nel Genoa ko Criscito, che non partirá per Brescia. Gioca Barreca, davanti Iago Falque con uno tra Favilli e Sanabria, ormai recuperato.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma. All. Lopez

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Alfonso, Bisoli, Chancellor, Cistana

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Cassata, Schöne, Sturaro, Barreca; Sanabria, Iago Falque. All. Nicola

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Criscito, Radovanovic, Sanabria

In 19 sfide di Serie A, il Genoa ha ottenuto il doppio dei successi rispetto al Brescia (10 v 5), completano quattro pareggi. L’ultima vittoria del Brescia contro il Genoa nel massimo campionato è arrivata nel febbraio del 1947.

Il Brescia ha vinto solo una delle prime 13 partite casalinghe di questo campionato. Il Genoa ha vinto le ultime due trasferte di Serie A. Il Genoa non ha trovato il gol in cinque delle ultime sei partite di Serie A giocate di sabato.

Nella sconfitta della gara d’andata contro il Genoa, il centrocampista del Brescia Sandro Tonali ha realizzato la sua prima e unica rete in Serie A, arrivata su punizione diretta. L'unico gol di Goran Pandev in cinque sfide di Serie A contro il Brescia è arrivato nella gara d'andata con il Genoa - era infatti rimasto a secco con le maglie di Ancona, Lazio e Inter.

CAGLIARI-TORINO (Sabato ore 19.30)

Nel Cagliari Zenga perde Pisacane (costole fratturate) e sceglie Klavan dietro. Conferma per il duo Simeone-Joao Pedro. Nel Torino Zaza e Belotti davanti, Ansaldi dovrebbe farcela, Edera ancora tra i titolari.

CAGLIARI (3-5-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan; Mattiello, Nandez, Cigarini, Rog, Lu. Pellegrini; Simeone, João Pedro. All. Zenga

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Faragò, Nainggolan, Oliva, Pavoletti, Pereiro, Pisacane

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ola Aina; Edera; Zaza, Belotti. All. Longo

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Baselli

Sono 65 le sfide tra Cagliari e Torino nel massimo campionato: per i sardi 19 successi, 22 pareggi e 24 sconfitte. L’ultimo successo del Cagliari in Serie A contro il Torino risale al novembre 2013: da allora sei vittorie piemontesi e quattro pareggi (inclusi i tre più recenti). Otto degli ultimi nove gol realizzati nelle sfide tra Cagliari e Torino in Serie A sono arrivati nel secondo tempo.

Per il tecnico del Cagliari Walter Zenga quattro partite da allenatore contro il Torino in Serie A: un successo e tre sconfitte. Dopo una serie di quattro successi interni consecutivi, il Cagliari non ha vinto nessuna delle ultime cinque gare casalinghe in Serie A (1N, 4P). Il Torino ha perso tutte le ultime quattro trasferte di Serie A.

João Pedro del Cagliari ha segnato 10 gol in partite casalinghe in questo campionato. L'unico gol del centrocampista del Cagliari Nahitan Nández in Serie A è arrivato proprio contro il Torino nell'ottobre 2019. Il Cagliari è la vittima preferita in Serie A per l'attaccante del Torino Simone Zaza: per lui cinque gol in sette sfide.

LAZIO-FIORENTINA (Sabato ore 21.45)

Nella Lazio Inzaghi perde pezzi. Cataldi, Correa e Radu sono usciti malconci da Bergamo e non dovrebbero rischiare. Pronti Bastos, Parolo e Caicedo. Nella Fiorentina Ribery con Cutrone, favorito su Vlahovic. La squalifica di Chiesa impone a Iachini il ritorno al 3-5-2 con Lirola e Dalbert esterni.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Adekanye, Cataldi, Correa, Leiva, Luiz Felipe, Lulic, Radu

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Cutrone. All. Iachini

Squalificati: Caceres, Chiesa

Indisponibili: Kouamé

La Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha vinto più partite (53) e segnato più gol (194) in Serie A - completano il conteggio i 46 successi viola e 42 pareggi. L’ultima vittoria della Fiorentina contro la Lazio in Serie A risale al maggio 2017 (3-2 al Franchi): da allora tre successi biancocelesti e due pareggi.

La Lazio è imbattuta in tutte le ultime 15 partite casalinghe di Serie A (11V, 4N). La Fiorentina ha ottenuto otto punti nelle ultime cinque trasferte di campionato (2V, 2N, 1P), solo uno in meno che nelle precedenti 14 (2V, 3N, 9P).

La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A giocate di sabato, con un punteggio complessivo di 11-2. Simone Inzaghi e Giuseppe Iachini si sono affrontati tre volte in Serie A: tre successi per il tecnico della Lazio.

Luis Alberto ha preso parte a sei degli ultimi 11 gol della Lazio contro la Fiorentina in Serie A, realizzando due reti e fornendo ben quattro assist. Il primo gol del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic in Serie A è arrivato proprio contro la Fiorentina nel gennaio 2016.

