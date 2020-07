Pronostici Serie A: probabili formazioni, statistiche, quote e scommesse su Atalanta-Napoli e Roma-Udinese del 2 luglio 2020

Giovedì 2 luglio 2020 si chiude la 29° giornata di Serie A con le ultime 2 partite. Molto interessante la sfida di Bergamo tra Atalanta-Napoli alle ore 19.30 mentre alle 21.45 dall'Olimpico va in scena Roma-Udinese.

Analisi e Pronostici Serie A del 02-07-2020

⚽️ATALANTA-NAPOLI (Giovedì ore 19.30)

Nell'Atalanta Gasperini ritrova Ilicic e lo preferisce a Muriel. Zapata in attacco, Gomez in dubbio ma dovrebbe stringere i denti ed essere regolarmente in campo. In difesa problema ai flessori per Palomino che dovrebbe riposare, retroguardia a tre con Toloi, Djimsiti e Caldara. Nel Napoli 4-3-3 con Callejon, Mertens, Insigne davanti. Zielinski gioca, Maksimovic ancora preferito a Manolas.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini

Squalificati: Malinovskyi

Indisponibili: Nessuno

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Allan

Sono 48 le sfide in casa della Dea tra Atalanta e Napoli in Serie A: il bilancio si compone di 20 vittorie interne, 18 pareggi e 10 successi esterni.

L’Atalanta ha segnato 40 gol in casa in questo campionato. Il Napoli ha vinto le ultime quattro trasferte di Serie A, tenendo due volte la porta inviolata.

L'attaccante dell'Atalanta Duván Zapata ha giocato 37 partite e segnato 11 gol in Serie A con la maglia del Napoli. l primo gol dell'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel in Serie A è arrivato proprio contro il Napoli nel dicembre 2011 con la maglia del Lecce. Dries Mertens ha segnato tre gol contro l’Atalanta in Serie A, l’attaccante belga ha preso parte a quattro delle ultime otto reti dei partenopei contro i bergamaschi (tre reti e un assist)

⚽️ROMA-UDINESE (Giovedì ore 21.45)

Nella Roma Fonseca senza Pellegrini e Veretout squalificati. Diawara in mediana, Pastore sulla trequarti, Carles Perez a destra. Nell'Udinese torna De Paul, mentre davanti é confermata la coppia Okaka-Lasagna.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Carles Perez, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

Squalificati: Pellegrini, Veretout

Indisponibili: Pau Lopez

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Jajalo, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Mandragora, Prodl

Sono 91 i precedenti tra Roma e Udinese in Serie A: per i padroni di casa 47 vittorie, 23 pareggi e 21 partite perse. La Roma ha vinto ben 12 delle ultime 13 sfide contro l’Udinese in Serie A (1P): quella friulana è la squadra contro cui i giallorossi hanno vinto più gare dal 2013/14 in avanti in campionato.

Nelle ultime 12 trasferte contro squadre nelle prime cinque posizioni in classifica, l’Udinese non ha mai vinto, avendo ottenuto un solo punto – inoltre i bianconeri hanno subito gol in tutte le ultime 19 gare di questo tipo. Nessuna squadra ha vinto meno gare in trasferta dell'Udinese (due) nel corso di questo campionato, l'ultima il 6 gennaio contro il Lecce.

L'Udinese è la vittima preferita in Serie A per il centrocampista della Roma Diego Perotti: 4 reti in 8 partite. L'attaccante dell'Udinese Stefano Okaka ha disputato 34 gare e segnato 2 gol in Serie A con la maglia della Roma. Il centrocampista dell'Udinese Rodrigo de Paul ha fatto il suo esordio in Serie A nell’agosto 2016 proprio contro la Roma – ai giallorossi ha segnato un solo gol in sette sfide di campionato.

