Pronostici Serie A: probabili formazioni, statistiche e scommesse su Juventus-Torino, Sassuolo-Lecce e Lazio-Milan del 04-07-2020

Un sabato spettacolare quello che apre la 30a giornata del campionato di calcio di Serie A aperto alle ore 17.15 col derby della Mole: Juve-Torino. Alle 19.30 tocca a Sassuolo-Lecce mentre il big match Lazio-Milan si giocherà alle 21.45 dallo Stadio Olimpico.

JUVENTUS-TORINO (Sabato ore 17.15)

Sarri conferma in blocco la Juventus di Genova. Unico dubbio a centrocampo, dove Matuidi é in vantaggio su Rabiot. Douglas Costa inizia in panchina. Nel Torino 3-5-2 coperto, con Ansaldi a sinistra e uno tra Verdi e Berenguer accanto a Belotti.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, De Sciglio, Khedira

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti. All. Longo

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Baselli

La Juventus è la squadra contro cui il Torino ha perso più volte in Serie A (71) e contro cui ha subito più gol (228). La Juventus ha perso solo uno degli ultimi 27 derby di Serie A contro il Torino. I bianconeri hanno subito solamente una rete nelle ultime cinque partite di campionato contro i Granata.

Lo score aggregato delle ultime quattro gare interne della Juventus in campionato è di 11-0. La Juventus è, con la Lazio, una delle due squadre ancora imbattute in partite interne di questo campionato (13V, 1N). Il Torino viene da cinque sconfitte consecutive in trasferta in Serie A.

Maurizio Sarri ha vinto sette partite contro il Torino da allenatore in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio: completano il bilancio per il tecnico della Juventus due pareggi e nessuna sconfitta.

Gonzalo Higuaín ha preso parte ad una rete in entrambe le sfide di Serie A contro il Torino disputate allo Stadium con la Juventus (una rete, un assist). In generale, sono sette i gol per l’attaccante bianconero contro il Torino in campionato. L'attaccante del Torino Simone Zaza ha giocato 19 gare e segnato cinque reti nel massimo campionato con la maglia della Juventus, tutte nella stagione 2015/16.

SASSUOLO-LECCE (Sabato ore 19.30)

Nel Sassuolo De Zerbi non fa particolare turnover. Bourabia e Caputo provati nell'11 titolare. Nel Lecce Lucioni dietro con Meccariello, Falco e Saponara appoggiano Babacar, che potrebbe tornare titolare.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: Rogerio

Indisponibili: Romagna, Magnani, Obiang, Toljan

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Babacar. All. Liverani

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Lapadula

L’unico precedente tra Sassuolo e Lecce in Serie A rimane il 2-2 al Via del Mare della gara d’andata. Il Sassuolo sta godendo della sua miglior serie di imbattibilità contro squadre neopromosse in Serie A, frutto di tre vittorie e quattro pareggi.

Dall’inizio del 2019 il Sassuolo ha segnato almeno tre gol in 10 incontri casalinghi in Serie A, solo Atalanta e Lazio hanno fatto meglio nel periodo (segue la Juventus a nove).

Il Lecce ha subito una media di tre gol in tutte le ultime sei trasferte di Serie A, andando a segno solo in un’occasione nel parziale (nel 3-2 contro il Napoli a febbraio). Tutti gli ultimi sei gol subiti in trasferta dal Lecce in Serie A sono arrivati nelle seconde frazioni di gioco.

Otto dei 10 gol in questa Serie A di Jeremie Boga sono arrivati in incontri casalinghi, compresa una doppietta nell’ultima gara del Sassuolo al MAPEI Stadium, contro il Verona. L'attaccante del Lecce Khouma Babacar ha disputato 42 gare e segnato nove gol in Serie A con la maglia del Sassuolo tra il 2018 e il 2019. Diego Farias ha esordito in Serie A con la maglia del Sassuolo nel 2013/14: l'attaccante del Lecce ha realizzato tre gol e servito due assist contro i neroverdi nella competizione.

LAZIO-MILAN (Sabato ore 21.45)

Nel Milan Pioli ritrova Kjaer dietro e sceglie Ibra dal 1', con Rebic largo. Ko Castillejo. Nella Lazio, senza Caicedo e Immobile, giocano Milinkovic e Correa davanti. Cataldi rientra in mezzo. Conferma per Parolo.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Milinkovic-Savic; Correa. All. Inzaghi

Squalificati: Immobile, Caicedo

Indisponibili: Leiva, Luiz Felipe, Lulic, Marusic

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Duarte, Musacchio, Castillejo

La Lazio è la squadra contro cui il Milan ha pareggiato più partite in Serie A (59) – completano 65 vittorie rossonere e 29 biancocelesti. Dopo il 2-1 della gara d'andata, la Lazio potrebbe vincere andata e ritorno in una singola stagione di Serie A contro il Milan per la prima volta dal 1977/78 (al ritorno vinse a tavolino).

La Lazio è imbattuta da 16 gare interne di Serie A (12V, 4N): l'ultima sconfitta in casa risale infatti al maggio 2019, contro l'Atalanta. Il Milan ha segnato nelle ultime 11 partite di campionato. Stefano Pioli ha allenato la Lazio per 69 partite di Serie A tra il 2014 e il 2016: per lui 32 vittorie, 15 pareggi e 22 sconfitte.

La Lazio giocherà la sua prima partita di questo campionato senza Ciro Immobile. Negli spezzoni del torneo in corso senza di lui in campo la media gol a partita dei biancocelesti è passata da 2.2 a 1.5. Il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha fatto il suo esordio in Serie A nel settembre 2016 proprio contro il Milan. Nell'agosto 2016 Franck Kessié del Milan ha esordito in Serie A con la maglia dell'Atalanta, realizzando due reti, proprio contro la Lazio di Simone Inzaghi.

