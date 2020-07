Pronostici Serie A: quote, probabili formazioni e scommesse su Lecce-Lazio e Milan-Juventus, 31a giornata di campionato del 7 luglio 2020

Da martedì 7 luglio 2020 torna subito in campo il campionato di calcio di Serie con la 31° giornata al via alle 19.30 dal Via del Mare con Lecce-Lazio mentre alle 21.45 vedremo il big match Juventus-Milan, un classico del calcio azzurro.

Parliamo di pronostici vincenti calcio sulla Serie A prendendo come riferimento le quote Snai e Eurobet.

LECCE-LAZIO (Martedì ore 19:30)

Nel Lecce Liverani ha un dubbio dietro: Paz o Donati al centro della difesa. Se il terzino si adatta in mezzo, gioca Rispoli a destra. Davanti Babacar. Nella Lazio Lukaku a sinistra e coppia offensiva formata da Immobile e Caicedo. Correa fuori almeno due settimane, puó rifiatare Milinkovic, non al meglio.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Donati, Lucioni, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara, Falco; Babacar. All. Liverani

Squalificati: Tachtsidis

Indisponibili: Lapadula, Meccariello, Rossettini, Majer, Deiola, Dell'Orco

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, J. Lukaku; Immobile, Caicedo. All. Inzaghi

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Luiz Felipe, Lulic, Marusic, Correa

Sono 29 i precedenti tra Lecce e Lazio in campionato: per i padroni di casa sei successi, sei pareggi e 17 sconfitte - la Lazio è la squadra contro cui il Lecce ha segnato di più in Serie A (30 gol).

La Lazio è imbattuta nelle ultime 15 sfide di Serie A contro squadre neopromosse, grazie a 13 successi e due pareggi, incluso lo 0-0 contro il Verona nella più recente.

Il Lecce è la squadra che è andata meno volte in vantaggio in questa Serie A, appena otto volte - la Lazio ha, invece, vinto sei delle 14 partite in cui si è trovata sotto nel punteggio in questo campionato.

L'attaccante del Lecce Khouma Babacar ha disputato la sua prima gara di Serie A nel febbraio 2010 proprio con la Lazio - contro i biancocelesti ha segnato due gol in nove sfide, entrambi con la maglia della Fiorentina. La prossima sarà la 100ª presenza per Luis Alberto in Serie A: il centrocampista della Lazio ha servito 35 assist finora nella competizione, più di ogni altro giocatore nelle prime 100 gare nel massimo campionato italiano tra chi ha esordito dal 2004/05 in avanti. Da quando gioca nella Lazio Ciro Immobile ha segnato ben 21 gol in 19 partite contro squadre neopromosse in Serie A, inclusa una contro il Lecce nella gara di andata.

MILAN-JUVENTUS (Martedì ore 21:45)

Nel Milan Pioli deve valutare le condizioni di Calhanoglu, uscito malconcio da Roma. Pronto Rebic in quella zona o in alternativa Paquetá. Kjaer ok. Nella Juventus Rugani e Higuain per De Ligt e Dybala squalificati. Douglas Costa inizia sempre in panchina.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Duarte, Musacchio, Castillejo

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Squalificati: Dybala, De Ligt

Indisponibili: Demiral, Khedira, De Sciglio

Il Milan è la squadra contro cui la Juventus ha perso più partite in Serie A (49), subendo 215 reti, altro record. Il Milan ha vinto solo una delle ultime 14 partite di Serie A contro la Juventus, uscendo sconfitta nelle restanti 13. Il Milan non è riuscito a segnare in quattro delle ultime sei sfide casalinghe con i bianconeri in Serie A (1V, 5P).

Il Milan ha segnato in tutte le ultime 12 partite di campionato e non fa meglio da settembre 2017. La Juventus ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sette partite di campionato: i bianconeri non fanno meglio da ottobre 2018 (nove in quel caso).

Dalla ripresa del campionato il Milan è la squadra che ha subito meno conclusioni (28), mentre per la Juventus sono stati ben 51 i tiri subiti nel periodo. Nel 2020 Juventus (nove) e Milan (13) sono le due squadre che hanno subito meno gol in Serie A.

L’allenatore del Milan Stefano Pioli non ha mai vinto contro la Juventus in Serie A e ha perso 11 delle 14 sfide con i bianconeri: contro nessuna squadra ha fatto peggio.

L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha disputato le sue prime 70 gare in Serie A con la maglia della Juventus, realizzando 23 gol in campionato tra il 2004 e il 2006. Il portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha fatto il suo esordio in Serie A nel novembre 1995 contro il Milan, con la maglia del Parma.

Per i pronostici ufficiali segui il nostro podcast quotidiano su YOUTUBE, o entra nei nostri canali TELEGRAM gratuiti: BAR SPORT WEB, BETITALIAWEB DREAM TEAM e IL PRESIDENTE.. Da oggi puoi attivare anche il nostro servizio PREMIUM per ricevere tutti i contenuti e i migliori pronostici sul Calcio e su tutti gli altri sport.