Pronostici Serie A: quote, probabili formazioni e scommesse su Spal-Udinese e Verona-Inter, 31a giornata di campionato del 9 luglio 2020

La 31° giornata di Serie A sarà chiusa dal doppio appuntamento di giovedì 9 luglio 2020. Alle ore 19.30 a Ferrara si gioca Spal-Udinese, sfida salvezza, mentre alle 31.45 al Bentegodi si sfidano Hellas Verona-Inter, con i nerazzurri chiamati al riscatto dopo la deludente sconfitta interna contro il Bologna.

Parliamo di pronostici vincenti calcio sulla Serie A prendendo come riferimento le quote Snai e Eurobet.

SPAL-UDINESE (Giovedì ore 19:30)

Nella Spal Di Biagio perde Cionek per squalifica, ma ritrova Bonifazi. Valdifiori in regia, Cerri e Petagna davanti. Nell'Udinese solita coppia Lasagna-Okaka, mentre Becao gioca nel terzetto difensivo.

SPAL (3-5-2): Letica; Tomovic, Vicari, Bonifazi; D'Alessandro, Missiroli, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Cerri, Petagna. All. Di Biagio

Squalificati: Cionek

Indisponibili: Berisha, Di Francesco, Fares, Valoti

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, de Paul, Jajalo, Fofana, Zeegelar; Okaka, Lasagna. All. Gotti

Squalificati: Sema

Indisponibili: Mandragora, Prodl

Sono 25 i precedenti tra SPAL e Udinese in Serie A: per i ferraresi otto successi, otto pareggi e nove sconfitte. Sono 12 le sfide tra queste due squadre in casa della SPAL: il bilancio registra sei vittorie interne, tre pareggi e tre successi esterni. La SPAL è imbattuta da cinque partite casalinghe contro l’Udinese in Serie A (3V, 2N).

La SPAL, 2-2 nell’ultimo turno interno contro il Milan, non é mai riuscita a rimanere imbattuta per due partite casalinghe di fila in questo campionato (non ci riesce da aprile 2019). L’Udinese ha pareggiato in cinque delle ultime otto giornate di campionato (1V, 2P): due pareggi in più rispetto a qualsiasi altra squadra in questo periodo.

Kevin Lasagna ha segnato quattro gol nelle ultime tre presenze in Serie A: non arriva a quattro presenze consecutive in gol da aprile 2018; contro la SPAL ha però disputato cinque partite di campionato senza mai trovare la via del gol. Il primo gol di Marco D'Alessandro in Serie A è arrivato proprio contro l'Udinese nel mese di gennaio 2016 con l'Atalanta – il centrocampista della SPAL ha disputato 24 gare senza segnare nemmeno un gol nel campionato 2018/19 con la maglia bianconera. Nella gara di ritorno dello scorso campionato Stefano Okaka ha segnato due gol contro la SPAL, per quella che è stata la sua seconda doppietta in Serie A – entrambe le reti arrivarono di testa, da corner, su assist di Rodrigo de Paul.

VERONA-INTER (Giovedì ore 21:45)

Nel Verona Juric prova a recuperare Amrabat, assente contro il Brescia. Borini ko, gioca Pessina. Nell'Inter Godin per D'Ambrosio e Skriniar al rientro. Sanchez favorito su Lautaro, Barella non recupera e ne avrá per una decina di giorni.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Adjapong, Danzi, Dawidowicz, Eysseric, Salcedo, Borini

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez. All. Conte

Squalificati: Bastoni, D'Ambrosio

Indisponibili: Barella, Moses, Sensi

Sono 57 le sfide tra Verona e Inter in campionato: per la squadra veneta quattro successi, 20 pareggi e 33 sconfitte. Il Verona non vince contro l’Inter in Serie A dal 1992. La media punti del Verona contro l’Inter è di 0.56 a partita, la più bassa per i gialloblù contro una squadra affrontata almeno tre volte in Serie A. Il Verona ha subito almeno due gol in tutte le ultime sette partite casalinghe contro l’Inter in campionato, rimanendo a secco in tre di queste.

27 punti in 15 partite interne in questa Serie A per il Verona, che non faceva così bene in casa a questo punto della stagione dal 2001/02.

Solo Brescia (31) e Torino (19) hanno perso più punti da situazione di vantaggio dell’Inter in questo campionato (18): i nerazzurri nella scorsa Serie A avevano sprecato solo 10 punti dopo essere andati avanti nel punteggio. L’Inter ha perso in tre delle ultime sette giornate di campionato (3V, 1N), tanti ko quanti nei precedenti 35 turni di Serie A.

L'attaccante del Verona Giampaolo Pazzini ha disputato 50 partite e segnato 16 gol in campionato con la maglia dell'Inter. Il primo gol del centrocampista del Verona Valerio Verre in Serie A è arrivato proprio contro l'Inter nell’incontro dello scorso novembre. Lautaro Martínez dell’Inter non ha segnato nelle ultime quattro gare di campionato, solo una volta in Serie A non ha trovato il gol in più partite consecutive (sette, tra aprile e agosto 2019).

