Pronostici Serie A: quote, probabili formazioni e scommesse su Inter-Torino del 13 luglio 2020

Posticipo che chiude la 32° giornata di Serie A, se si può ancora parlare di posticipo in un calendario così serrato. A San Siro si sfidano Inter-Torino, due squadre che hanno molto da dimostrare visti i recenti risultati negativi.

INTER-TORINO (Lunedì ore 21:45)

Lukaku resterá a riposo in Inter-Torino, pronta la coppia Sanchez-Lautaro in attacco. Eriksen torna titolare, Bastoni e D'Ambrosio dietro. Nel Torino Longo sostituisce Zaza con Berenguer, che gioca accanto a Verdi e a supporto di Belotti.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Conte

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Barella, Sensi, Moses, Lukaku

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Longo

Squalificati: Zaza

Indisponibili: Baselli

Il 3-0 della gara d'andata ha interrotto una striscia di cinque partite senza successi per l'Inter contro il Torino in Serie A (3N, 2P). Le ultime due sfide di Serie A tra Inter e Torino al Meazza sono terminate in pareggio. Inter e Torino si sono affrontate 75 volte in casa dei primi, con un bilancio di 38 vittorie casalinghe, 26 pareggi e 11 successi esterni.

Dall’arrivo di Moreno Longo sulla panchina del Torino, la squadra granata ha ottenuto una media punti in campionato di 0.78, contro una media di 1.23 con Walter Mazzarri in panchina nella Serie A 2019/2020. Antonio Conte ha affrontato il Torino cinque volte da allenatore in Serie A, trovando cinque successi, con un punteggio complessivo di 10-0.

Stefan de Vrij ha segnato due gol in tre sfide di Serie A contro il Torino con la maglia dell'Inter. Il primo gol del difensore del Torino Armando Izzo in Serie A è arrivato proprio contro l'Inter nel mese di gennaio 2015, con la maglia del Genoa. Andrea Belotti ha trovato la rete per cinque presenze di fila in Serie A. Solo due giocatori hanno fatto meglio in campionato nell'era dei tre punti a vittoria con la maglia granata: Ciro Immobile nel 2014 e Ruggiero Rizzitelli nel 1995 (sei).

