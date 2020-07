Pronostici Serie A: quote, probabili formazioni e scommesse su Torino-Genoa e Spal-Inter del 16 luglio 2020

La 33° giornata del campionato di calcio italiano di Serie A si chiude giovedì sera alle ore 19.30 con Torino-Genoa e alle 21.45 con Spal-Inter. Vediamo le ultime news dai campi, quote, statistiche e consigli per le scommesse.

TORINO-GENOA (Giovedì ore 19:30)

Nel Torino Longo medita qualche cambio dopo la sconfitta di San Siro. Verdi con Belotti davanti, Ansaldi a destra. Nel Genoa Nicola dovrá valutare le condizioni di Romero, Sturaro e Criscito, ancora out nell'ultima uscita. Conferma per il duo Falque-Pandev dietro a Pinamonti.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ansaldi, Meité, Rincon, Lukic, Aina; Verdi; Belotti. All. Longo

Squalificati: -

Indisponibili: Baselli

GENOA (3-4-2-1): Perin; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Biraschi, Schone, Behrami, Barreca; Pandev, Iago Falque; Pinamonti. All. Nicola

Squalificati: -

Indisponibili: Radovanovic, Romero

Il Torino ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A contro il Genoa ed è imbattuto in tutte le ultime sette partite casalinghe di Serie A contro il grifone, grazie a quattro vittorie e tre pareggi.

Il Torino ha vinto due delle ultime tre gare interne di Serie A (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 10 partite casalinghe (3N, 5P). Il Genoa, vittorioso nell’ultimo match contro la SPAL, ha alternato un risultato positivo (pareggio o vittoria) a una sconfitta nelle nove gare più recenti di campionato.

Il Torino non segna su punizione diretta in Serie A dal maggio 2017 (Ljajic proprio contro il Genoa): tra le squadre di questo campionato solo l’Udinese (febbraio 2016, Ali Adnan proprio contro il Genoa) aspetta il gol da più tempo su punizione diretta.

La prima doppietta casalinga dell’attaccante del Torino Simone Zaza è arrivata proprio contro il Genoa, nel maggio 2015 al MAPEI Stadium con la maglia del Sassuolo. Il centrocampista del Torino, Tomás Rincón, ha disputato 78 gare e realizzato 3 gol in Serie A con la maglia del Genoa. Il fantasista del Genoa Iago Falque ha giocato 102 gare e segnato 30 gol in Serie A con la maglia del Torino.



Le quotre favoriscono il Torino @2.20, ma è in salita mentre il Genoa si gioca @3.40 (Pareggio @3.20). Over 2.5 @1.95 - Under 2.5 @1.85.

SPAL-INTER (Giovedì ore 21:45)

Nella Spal Di Biagio non cambia e insiste col 4-4-2. Cionek rientra dietro, davanti Cerri e Petagna, Strefezza esterno. Nell'Inter rientra Skriniar al posto dello squalificato Godin. Lukaku potrebbe stare ancora a riposo a favore della coppia Sanchez-Lautaro. Eriksen sempre in panchina.

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Valdifiori, Missiroli, D'Alessandro; Cerri, Petagna. All. Di Biagio

Squalificati: -

Indisponibili: Berisha, Fares, Valoti

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Borja Valero, Brozovic, Young; Lautaro, Sanchez. All. Conte

Squalificati: Godin

Indisponibili: Barella, Sensi

L'Inter è la squadra contro cui la SPAL ha perso più partite in campionato (26), incluse 12 delle ultime 15 (3N). La SPAL non vince in Serie A contro l’Inter dal 1962. La SPAL non segna più di un gol in casa contro l’Inter dal 1957: da allora 11 partite interne con soli sei reti realizzate in Serie A.

L’Inter ha vinto in una sola delle ultime quattro trasferte di Serie A (1N, 2P), dopo che nelle prime 11 gare fuori casa con Conte in panchina aveva ottenuto nove vittorie e due pareggi. L’Inter ha perso 20 punti da posizione di vantaggio in questo campionato; solo una volta ha fatto peggio in una singola stagione di Serie A, nel 1956/57 (21).

La SPAL ha subito 56 gol in questo campionato ed è a sole tre reti dal suo record negativo in un intero campionato di Serie A (59, incassate nel 2017/18).



In quota l'Inter si gioca @1.35 (in discesa) mentre la vittoria Spal è offerta fino @10.00 volte la posta (Pareggio @5.50). Over 2.5 @1.53 - Under @2.40.

Tra le squadre di questo campionato, solo contro la Sampdoria (otto) Andrea Petagna ha disputato più gare rispetto all’Inter (sei) senza trovare la via del gol in Serie A. Lautaro Martinez, nella gara d’andata contro la SPAL, ha segnato la seconda delle sue due doppiette in Serie A: furono quelli il settimo e l’ottavo gol in questo campionato per l’argentino, che da allora in un girone intero di partite ne ha realizzati solamente quattro. Il primo gol in Serie A del centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella, è arrivato proprio contro la SPAL nel settembre 2017, con la maglia del Cagliari.

