Pronostici Serie A: analisi, quote, probabili formazioni e scommesse su Atalanta-Bologna e Sassuolo-Milan del 21-07-2020

Non c'è un attimo di pausa in Serie A e questa sera inizia la 35a giornata del campionato di calcio italiano con un doppio appuntamento: Atalanta-Bologna e Sassuolo-Milan.

ATALANTA - BOLOGNA (martedì ore 19.30)

Atalanta di Gasperini col 3-4-2-1 e con Zapata che dovrebbe agire da prima punta. Ancora indisponibile Ilicic. Il Bologna di Mihajlovic risponde con il modulo 4-2-3-1. Non ci sarà Dijks squalificato, in avanti Palacio.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; D. Zapata. All. Gasperini

Squalificati: Hateboer

Indisponibili: Ilicic

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Medel, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: Dijks

Indisponibili: Bani, Schouten

Sono 97 i precedenti tra Atalanta e Bologna in A: per i padroni di casa 34 vittorie, 26 pareggi e 37 sconfitte. Dopo una serie di sette successi consecutivi, l’Atalanta ha perso l’ultima sfida di Serie A contro il Bologna. Infatti all'andata al Dallara finì 2-1 per i felsinei. L’Atalanta ha però vinto tutte le ultime cinque partite casalinghe contro il Bologna in Serie A.

Attualmente a quota 94 reti, l'Atalanta può diventare la prima squadra a realizzare 95 gol in una singola stagione di Serie A dalla Fiorentina nella stagione 1958/59. L'Atalanta ha eguagliato il suo record di partite consecutive senza sconfitta in una singola stagione di Serie A (14, come nella stagione 1988/89): potrebbe superarlo contro il Bologna.

Solo due squadre nella storia della Serie A a girone unico hanno avuto una serie di più di 29 partite di fila (quella attuale del Bologna) con gol al passivo. L'Atalanta va a segno da 22 partite consecutive, un record per la Dea.

L'Atalanta è una delle tre squadre nei maggiori cinque campionati europei ad avere due giocatori con almeno 17 gol all'attivo in questa stagione (Muriel e Zapata), insieme a Liverpool (Mané e Salah) e Manchester United (Rashford e Martial). Il Bologna è la vittima preferita in Serie A per il fantasista dell'Atalanta Josip Ilicic: sette reti in 15 partite.

Il centrocampista del Bologna Riccardo Orsolini ha giocato le sue prime otto partite di Serie A con la maglia dell'Atalanta - è a una sola rete dal suo nuovo record di marcature in una singola Serie A (attualmente a otto, come la scorsa stagione).

Quote: Atalanta @1.25 - Pareggio @6.50 - Bologna @10.00. Over 2.5 @1.30 - Under 2.5 @3.50.

SASSUOLO - MILAN (martedì 21.45)

Il Sassuolo di De Zerbi ritrova alcuni pezzi mancanti dalla trasferta sarda, ma rimangono indisponibili Romagna, Obiang e Defrel oltre allo squalificato Ferrari. Il Milan di Pioli si schiera col modulo speculare ai neroverdi, il 4-2-3-1, dove non saranno a disposizione Castillejo, Duarte e Musacchio.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: G. Ferrari

Indisponibili: Romagna, Obiang, Defrel

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castillejo, Duarte, Musacchio

Sono 13 le sfide precedenti tra Sassuolo e Milan in Serie A: per i neroverdi quattro vittorie, due pareggi e sette sconfitte. Il Sassuolo non vince contro il Milan in Serie A da marzo 2016: da allora cinque successi rossoneri e due pareggi. Il Sassuolo ha affrontato sei volte il Milan in gare interne: bilancio in perfetto equilibrio con tre successi neroverdi seguiti da tre vittorie rossonere.

Il Milan ha segnato almeno due gol in tutte le ultime otto gare di campionato: i rossoneri non fanno meglio all’interno di una singola stagione di Serie A dal 1964/65. Prima della sosta il Milan subiva in media 12.1 tiri a partita, di cui 4.5 nello specchio - le medie dopo il lockdown sono calate a 9.8 e 3.

Due degli ultimi tre gol del Sassuolo sono arrivati su sviluppo di calcio piazzato (una punizione diretta e una rete su corner).

Il Milan è la vittima preferita in Serie A per l'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi: per lui otto reti in 11 partite contro i rossoneri - tuttavia non trova la rete in questa sfida dall’ottobre 2015, restando a secco nelle ultime sei. Hakan Calhanoglu ha stabilito il suo record di marcature in Serie A (sette) in una singola stagione: l'ultimo campionato in cui ha fatto meglio risale all'edizione 2014/15 di Bundesliga con il Bayer Leverkusen (otto gol).

Quote: Sassuolo @4.00 - Pareggio @4.00 - Milan @1.80 - Over 2.5 @1.40 - Under 2.5 @3.00.

