Pronostici Serie A: analisi, quote, probabili formazioni e scommesse su Udinese-Juventus e Lazio-Cagliari del 23-07-2020

La 35a giornata del campionato di calcio di Serie A si completa giovedì sera con Udinese-Juventus alle 19.30 e con Lazio-Cagliari alle 21.45.

Parliamo di pronostici vincenti calcio sulla Serie A prendendo come riferimento le quote Sisal e Betaland.

UDINESE-JUVENTUS (Giovedi ore 19.30)

Nel Udinese Okaka in coppia con Lasagna per Gotti, che schiera Ter Avest a destra. Nella Juventus Dybala prima punta (Higuain ko), Bernardeschi ala e Pjanic in regia. Rugani sostituisce lo squalificato Bonucci.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Ter Avest, Larsen, De Paul, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Jajalo, Mandragora, Prodl, Teodorczyk

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Squalificati: Bonucci

Indisponibili: De Sciglio, Khedira, Chiellini, Higuain

Precedenti. La Juventus è la squadra contro cui l' Udinese ha perso più partite (62) e subito più gol (191) in Serie A (62). La Juventus è imbattuta nelle ultime otto partite contro l’Udinese in Serie A, grazie a sette vittorie e un pareggio: nel periodo i piemontesi hanno realizzato 24 reti, una media di tre a partita.

La Juventus ha perso tre delle ultime sette trasferte di campionato (3V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 13. La Juventus ha subito ben 36 gol in questo campionato dopo 34 gare, l’ultima volta che ha incassato più reti in un’intera stagione di Serie A risale al 2010/11, quando si classificò al 7° posto (47 gol subiti). L’Udinese non vince in casa da gennaio contro il Sassuolo: da allora per i friulani quattro pareggi e tre sconfitte.

Juan Musso è il portiere che ha mantenuto più volte la porta inviolata in questo campionato(12); l’ultimo portiere dell’Udinese che ha fatto meglio in una singola stagione di Serie A era stato Samir Handanovic (17 clean sheet nel 2011/12). L’attaccante della Juventus Paulo Dybala ha segnato sette gol e fornito sei assist contro l’Udinese in Serie A: quella friulana è la squadra contro cui ha partecipato a più reti nel massimo campionato (13). Cristiano Ronaldo è a un solo gol di distanza da Felice Borel (31 reti nel 1933/34), miglior marcatore in un singolo campionato di Serie A con la maglia della Juventus.

LAZIO-CAGLIARI (Giovedì ore 21.45)

Nella Lazio Inzaghi difficilmente riavrá a disposizione uno tra Jony, Luis Alberto e Radu. Situazione di emergenza continua con lo stesso 11 di Torino. Nel Cagliari 3-5-2 con Ceppitelli dietro, Birsa in regia e la coppia Joao Pedro-Simeone davanti.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Cataldi, Milinkovic-Savic, D. Anderson; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: Lulic, Leiva, Radu, Marusic, Correa, Jony, Luis Alberto

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Mattiello, Nandez, Birsa, Rog, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone. All. Zenga

Squalificati: Carboni

Indisponibili: Pavoletti, Nainggolan, Oliva, Lu. Pellegrini

La Lazio è imbattuta contro il Cagliari in Serie A negli ultimi 11 precedenti di campionato, grazie a nove vittorie e due pareggi. La Lazio ha vinto tutte le ultime otto partite casalinghe di Serie A contro il Cagliari.

Dopo una serie di 16 partite interne senza sconfitte (12V, 4N), la Lazio ha perso le ultime due gare casalinghe di campionato e non arriva a tre sconfitte di fila dal novembre 2007. Nel mese di luglio solo il Cagliari (due) ha segnato meno gol in Serie A della Lazio (tre).

Il primo gol dell'attaccante della Lazio Ciro Immobile in Serie A è arrivato proprio contro il Cagliari nell'agosto 2012 con la maglia del Genoa – contro i sardi ha realizzato sette reti in nove sfide. Joao Pedro ha segnato 18 reti in questo campionato con il Cagliari, solo uno in meno di quanti ne aveva realizzate in totale nelle tre stagioni precedenti in Sardegna nel massimo campionato. Il primo gol del fantasista del Cagliari João Pedro in Serie A è arrivato proprio contro la Lazio nel novembre 2014 – l’altra di due reti contro i biancocelesti è arrivata nell’ultima sua sfida all’Olimpico.

