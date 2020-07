Pronostici Milan-Atalanta: analisi, probabili formazioni e scommesse sul anticipo della 36a giornata di Serie A del 24-07-2020

Ieri la Juve ha fallito il match Point scudetto ma in Serie A non c'è un attimo di tregua e questo venerdì inizia subito la 36a giornata di campionato con un interessantissimo Milan-Atalanta.

MILAN-ATALANTA (venerdì 24 luglio, ore 21.45)

Nel Milan il riconfermato Pioli è senza Bennacer ed Hernandez squalificati, oltre a Romagnoli e Conti infortunati. Dietro inedita linea Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt, in mezzo Biglia, davanti i soliti quattro. Nell'Atalanta Pasalic in vantaggio su Malinovskyi. Ilicic non ce la fa. Muriel inizia ancora in panchina.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessié, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Squalificati: Bennacer, Hernandez

Indisponibili: Conti, Duarte, Musacchio, Romagnoli

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ilicic

Il Milan è la squadra contro cui l'Atalanta ha pareggiato più volte in A (42) nei precedenti, completano il quadro 51 successi rossoneri e 24 nerazzurri. Il Milan ha vinto solo una delle ultime sette partite interne di Serie A contro l'Atalanta (3N, 3P), mancando l'appuntamento con il gol in ben cinque di queste.

L'Atalanta ha segnato 95 gol in 35 partite, 2.7 reti di media a incontro. Dalla ripresa della Serie A dopo il lockdown, Atalanta e Milan sono le due squadre con la miglior media punti in campionato (2.6 a incontro). Bilancio in perfetto equilibrio per le squadre di Gian Piero Gasperini contro il Milan in Serie A: sette successi, sette pareggi e sette sconfitte.

L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha messo lo zampino in cinque reti negli ultimi quattro incontri di Serie A contro l'Atalanta, grazie a quattro marcature e un passaggio vincente. Hakan Calhanoglu potrebbe diventare il primo giocatore del Milan a servire assist in quattro presenze di Serie A di fila. Luis Muriel (18) e Duván Zapata (17) hanno segnato 35 reti totali in questo campionato, egualiando le migliori coppie gol in una singola stagione di Serie A nella storia dell'Atalanta (35 anche per Ilicic-Zapata nel 2018/19 e Sørensen-Hansen nel 1949/50).

Quote: Milan @2.95 - Pareggio @3.90 - Atalanta @2.25 - Over 2.5 @1.44 - Under 2.5 @2.85

