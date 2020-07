Pronostici Serie A: analisi e scommesse su Brescia-Parma, Genoa-Inter e Napoli-Sassuolo del 25-07-2020

Analizziamo le tre partite della 36a giornata di Serie A in campo sabato 25 luglio 2020. Si inizia all 17.15 con Brescia-Parma, si continua alle 19.30 con Genoa-Inter e si chiuderà con Napoli-Sassuolo alle 21.45.

BRESCIA-PARMA (sabato ore 17:15)

Nel Brescia Lopez conferma il 4-4-2 delle ultime uscite, con Spale e Zmrhal esterni. Nel Parma out Cornelius, Gagliolo, Kucka, Hernani, Scozzarella, oltre a Brugman squalificato. In mezzo giocano Grassi e Barillá.

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Semprini, Papetti, Chancellor, Martella; Spalek, Tonali, Dessena, Zmrhal; Torregrossa, Al. Donnarumma. All. Lopez

Squalificati: Sabelli

Indisponibili: Cistana, Bisoli, Skrabb, Ndoj, Balotelli

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Grassi, Barillà, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D'Aversa

Squalificati: Brugman

Indisponibili: Cornelius, Gagliolo, Kucka, Hernani, Scozzarella

Sono 19 i precedenti tra Brescia e Parma in Serie A: per i lombardi quattro successi, quattro pareggi e 11 sconfitte.

Dalla ripresa della Serie A, il Brescia ha vinto due delle quattro partite interne di campionato, più dei successi interni ottenuti in tutto il resto della stagione (uno). Il Parma ha perso le ultime tre trasferte di campionato e non trova più sconfitte esterne consecutive nella competizione dal febbraio 2015 (serie di otto).

Alfredo Donnarumma ha messo lo zampino nelle ultime tre reti interne del Brescia in Serie A, solo un gol in casa in meno di quelli a cui aveva preso parte in tutto il resto del campionato. Cinque delle sette reti di Gervinho in questo campionato sono arrivate in trasferta; tuttavia, l’attaccante del Parma non segna in gare esterne dallo scorso febbraio, contro il Sassuolo.

Quote: Brescia @3.40 - Pareggio @3.80 - Parma @2.10 - Over 2.5 @1.58 - Under 2.5 @2.40

GENOA-INTER (sabato ore 19:30)

Nel Genoa Nicola conferma Jagiello titolare e sceglie Iago Falque dietro alla coppia Pandev-Pinamonti. Ok Criscito. Nell'Inter fuori De Vrij: Godin insidia Ranocchia nel ruolo di centrale. Eriksen confermato dietro alla Lu-La. Gagliardini al posto di Barella squalificato.

GENOA (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Masiello, Criscito; Behrami, Schöne, Jagiello; Iago Falque; Pandev, Pinamonti. All. Nicola

Squalificati: Lerager

Indisponibili: Radovanovic, Romero, Sanabria, Sturaro

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Godin, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Squalificati: Barella

Indisponibili: De Vrij, Sensi, Vecino

Il Genoa ha affrontato l'Inter 105 volte in precedenti di campionato: 22 vittorie, 29 pareggi e 54 sconfitte. Genoa e Inter non pareggiano in Serie A dal maggio 2013 (0-0 al Ferraris): da allora otto successi nerazzurri e cinque liguri. L’Inter ha vinto le ultime tre sfide di Serie A contro il Genoa con un punteggio complessivo di 13-0.

Il Genoa ha vinto le ultime due gare interne di campionato e non arriva a tre successi consecutivi in casa in Serie A dal settembre 2018. Con 37 punti l'Inter è la squadra con il miglior rendimento esterno di questa Serie A (11V, 4N, 2P). Antonio Conte è imbattuto nelle sette partite da allenatore contro il Genoa in Serie A: per il tecnico del Inter quattro successi e tre pareggi.

L'attaccante del Genoa Goran Pandev ha giocato due stagioni con l'Inter, collezionando 46 presenze e cinque reti in campionato - contro i nerazzurri ha segnato quattro gol con le maglie di Lazio e Genoa. Il Genoa è la vittima preferita in Serie A per il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini: cinque gol in sette sfide. Romelu Lukaku, a quota 21 gol in questo campionato, è ad una sola rete dall’eguagliare Diego Milito e Amedeo Amedei al terzo posto tra i migliori realizzatori di sempre alla prima stagione in nerazzurro in Serie A – sopra di loro Stefano Nyers (26) e Ronaldo (25).

Quote: Genoa @5.00 - Pareggio @4.20 - Inter @1.67 - Over 2.5 @1.57 - Under 2.5 @2.40

NAPOLI-SASSUOLO (sabato ore 21:45)

Nel Napoli Gattuso sceglie Zielinski mezz'ala e il tridente Callejon, Milik, Insigne. Nel Sassuolo Magnanelli in mediana, mentre Boga inizia ancora in panchina: gioca Haraslin.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ospina, Llorente

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: Bourabia

Indisponibili: Boga, Chiriches, Defrel, Obiang, Romagna

Sono 13 i precedenti tra Napoli e Sassuolo in A: per i partenopei sette successi, cinque pareggi e una sconfitta. Il Napoli ha sempre trovato il gol nelle 13 sfide di Serie A contro il Sassuolo, realizzando un totale di 22 reti (1.7 di media a match). Il Sassuolo non ha mai segnato più di una rete in casa del Napoli in Serie A: in totale per i neroverdi quattro gol in sei sfide.

Il Napoli ha subito gol in tutte le ultime 11 gare casalinghe di Serie A, eguagliando il proprio record negativo, stabilito nel 1960 – non ha mai fatto peggio nella competizione. Il Sassuolo va in gol da 11 partite di campionato e potrebbe eguagliare il suo record di gare di fila con almeno una rete all'attivo della stagione 2014/15.

Roberto De Zerbi non ha mai trovato il successo da allenatore contro i partenopei in campionato: per lui un pareggio e quattro sconfitte in cinque precedenti. Dopo aver vinto quattro delle prime cinque gare dalla ripresa del campionato a giugno (1P), il Napoli ha ottenuto appena un successo nelle quattro più recenti (2N, 1P).

L'attaccante del Napoli Matteo Politano ha giocato 96 partite e realizzato 20 gol in campionato con la maglia del Sassuolo: non ha preso parte ad alcuna rete nelle tre sfide contro i neroverdi nella competizione. Domenico Berardi ha fatto il suo esordio in Serie A nel settembre 2013, proprio contro il Napoli - l'attaccante del Sassuolo ha preso parte a cinque gol nelle ultime quattro presenze di campionato, restando tuttavia a secco nell’ultima contro il Milan. Francesco Caputo ha preso parte a sei gol nelle ultime quattro gare di campionato (quattro reti, due assist) e potrebbe diventare il primo giocatore nella storia del Sassuolo ad andare in gol per cinque presenze consecutive di Serie A.

Quote: Napoli @1.57 - Pareggio @4.45 - Sassuolo @5.50 - Over 2.5 @1.50 - Under 2.5 @2.65

