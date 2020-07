Pronostici Serie A: Parma-Atalanta e Inter-Napoli del 28-07-2020. Nerazzurri e partenopei da Gol No negli ultimi precedenti

Questo martedì inizia la 37a giornata di Serie A con le prime 2 partite in programma: Parma-Atalanta alle 19.30 e Inter-Napoli delle 21.45.

PARMA-ATALANTA (Martedì ore 19:30)

Nel Parma D'Aversa senza Hernani, Grassi, Scozzarella, Brugman e Cornelius. Inglese davanti, Barillá nel mezzo. Nell'Atalanta Pasalic preferito a Malinovskyi. Dietro Sutalo per lo squalificato Toloi.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Barillà, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D'Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Brugman, Cornelius, Hernani, Scozzarella, Grassi

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, A. Gomez; D. Zapata. All. Gasperini

Squalificati: Toloi

Indisponibili: Ilicic

Nelle ultime tre partite di campionato contro il Parma, l’Atalanta ha ottenuto tre successi, realizzando ben 11 reti. L’Atalanta ha realizzato meno di due gol in tre delle ultime quattro gare esterne. Il Parma ha realizzato le ultime due reti casalinghe su rigore.

Il fantasista del Parma - ex della partita - Dejan Kulusevski è a quota nove gol in questo campionato e può diventare il primo straniero ad andare in doppia cifra di reti in una singola stagione di Serie A prima dei 21 anni a partire da Mauro Icardi ed Erik Lamela, nel 2013.

Luis Muriel e Duvan Zapata hanno entrambi segnato 18 reti: l’ultima squadra capace di portare due giocatori a quota 20 gol in un singolo campionato di Serie A è stata la Juventus nel 2007/08 (Del Piero e Trezeguet). Zapata ha realizzato una doppietta nell’ultima gara esterna contro il Parma in Serie A, nella vittoria dell’Atalanta della scorsa stagione sul campo dei crociati (3-1, marzo 2019).

Quote: Parma @7.50 - Pareggio @5.50 - Atalanta @1.36 - Over 2.5 @1.40 - Under 2.5 @3.00

INTER-NAPOLI (Martedì ore 21:45)

Nell'Inter Conte conferma Godin dietro, sceglie Eriksen sulla trequarti e preferisce Sanchez a Lautaro. Nel Napoli ko Manolas, gioca Maksimovic. In tre per una maglia come mezz'ala: Fabian Ruiz, Allan ed Elmas (favorito). Davanti Politano, Milik, Insigne.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez. All. Conte

Squalificati: Gagliardini

Indisponibili: Sensi, Vecino

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso

Squalificati: Mertens

Indisponibili: Llorente, Manolas

L’Inter ha vinto due delle ultime tre partite contro il Napoli in Serie A (1P). In tutte le ultime quattro sfide tra Inter e Napoli giocate a San Siro in Serie A, almeno una delle due squadre non ha segnato (quattro gol totali).

Inter (18) e Napoli (17) sono con la Roma (17) due delle tre squadre che contano più marcatori diversi in questo campionato. L’Inter è la squadra contro cui Gennaro Gattuso del Napoli ha disputato più partite da allenatore in Serie A senza mai vincere (1N, 3P).

Romelu Lukaku è a quota 29 gol in questa stagione, considerando tutte le competizioni: l’ultimo giocatore dell’Inter a raggiungere quota 30 è stato Samuel Eto’o, nel 2010/11 (37). L'Inter è la sola squadra di Serie A contro cui il centrocampista del Napoli Fabián Ruiz ha realizzato più di una rete in Serie A (doppietta nel maggio 2019).

Quote: Inter @2.00 - Pareggio @3.75 - Napoli @3.50 - Over 2.5 @1.72 - Under 2.5 @2.10

