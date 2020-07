Pronostici Serie A: un sabato di big match con Atalanta-Inter, Juve-Roma e Napoli-Cagliari, 38a giornata del 01-08-2020

Siamo alle battute finali del campionato di calcio con le prime 5 partite della 38° giornata di Serie A in campo sabato 1 agosto 2020, con una serie di sfide interessanti come Atalanta-Inter, Juve-Roma e Napoli-Cagliari.

Parliamo di pronostici vincenti calcio sulla Serie A prendendo come riferimento le quote Sisal e Betaland. Seguici anche sul nostro podcast quotidiano su YOUTUBE.

BRESCIA-SAMPDORIA (Sabato ore 18:00)

Nel Brescia Lopez con i soliti uomini contati. Donnarumma e Joronen stanno fuori. Nella Samp Ramirez con Quagliarella. Ritorna Thorsby.

BRESCIA (3-5-2): Andrenacci; Sabelli, Mangraviti, Mateju; Zmrhal, Tonali, Spalek, Martella; Aye, Torregrossa. All. Lopez

Squalificati: Papetti

Indisponibili: Balotelli, Bisoli, Skrabb, A. Donnarumma

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Thorsby, Viera, Jankto; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri

Squalificati: Bereszynski

Indisponibili: Ekdal, Bereszyński, Chabot, Bonazzoli

Sono 11 le sfide precedenti tra Brescia e Sampdoria in Serie A in casa delle Rondinelle: il bilancio si compone di quattro vittorie interne, quattro pareggi e tre successi esterni. La Sampdoria ha segnato otto gol nelle ultime due partite di Serie A contro il Brescia.

Il Brescia ha vinto due delle ultime quattro gare interne di campionato (2P). Tre sconfitte di fila per la Sampdoria. Brescia (11) e Sampdoria (10) sono due delle quattro squadre che hanno subito più gol su sviluppi di calci d’angolo in questa Serie A. L’allenatore del Brescia Diego López non ha mai trovato il successo da tecnico contro la Sampdoria in Serie A: per lui tre pareggi e due sconfitte, tra Cagliari e Palermo.

Nel match d’andata, sua unica presenza in Serie A contro il Brescia, il centrocampista della Sampdoria Jakub Jankto ha segnato un gol e fornito due assist. L'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha giocato due partite di Serie A contro il Brescia, a 10 anni di distanza (nel 2010 e nel 2020) - in totale per lui tre reti in questi due incontri.

Quote: 1 @6.50 - X @5.00 - 2 @1.40

ATALANTA-INTER (Sabato ore 20:45)

Nell'Atalanta Gasperini sempre senza Ilicic. Dovrebbe giocare Malinovskyi dall'inizio e non Pasalic. Riecco Toloi. Out anche Palomino. Nell'Inter ancora Borja Valero. Dietro Godin insidia Skriniar. Lautaro e non Sanchez davanti.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ilicic, Palomino

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Biraghi; Borja Valero; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sensi, Vecino

L’Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime quattro partite di campionato contro l’Inter: tre pareggi e un successo per i bergamaschi in questi precedenti.

L’Atalanta viene da sette successi consecutivi in casa in Serie A e potrebbe stabilire il suo record di vittorie interne di fila nella competizione. Per la seconda volta nella sua storia, l’Inter ha vinto almeno 12 trasferte in una stagione di Serie A.

Antonio Conte è imbattuto nei sette precedenti da allenatore contro l'Atalanta in Serie A, con sei successi e un pareggio. Il tecnico dell’Inter ha iniziato la sua carriera nel massimo campionato proprio con i bergamaschi nel 2009/10 (13 panchine: 3V, 4N, 6P).

L’Inter potrebbe chiudere questa stagione di Serie A con due giocatori con almeno 15 gol segnati per la prima volta dal 1958/59, con Angelillo e Firmani (al momento Lautaro Martínez è a 14, Romelu Lukaku a 23). Lukaku è a quota 15 gol in trasferta in questo campionato: solo due giocatori nella storia della competizione sono riusciti a fare meglio in una singola stagione di Serie A in gare fuori casa: Zlatan Ibrahimovic (nel 2011/12) e Ciro Immobile (nel 2017/18 e nel torneo in corso), entrambi a quota 16.

Robin Gosens è il difensore che ha preso parte a più gol in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei, al pari di Trent Alexander-Arnold (entrambi 17); per l’esterno dell’Atalanta otto reti e nove assist.

Quote: 1 @2.30 - X @3.75 - 2 @2.75

JUVENTUS-ROMA (Sabato ore 20:45)

Nella Juve Sarri con tanti giovani. De Ligt, Higuain e Ronaldo tra i titolari. Nella Roma Zaniolo con Mkhitaryan accanto a Dzeko. Difesa a tre ancora una volta.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Wesley, De Ligt, Rugani, Coccolo; Muratore, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Squalificati: Pjanic

Indisponibili: De Sciglio, Dybala, Khedira, Douglas Costa

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Diawara, Veretout, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Squalificati: Mancini

Indisponibili: Lo. Pellegrini

La Juventus è la squadra contro cui la Roma ha perso più partite in Serie A (82). La Juventus ha vinto tutte le ultime otto partite casalinghe contro la Roma nei precedenti di campionato.

La Juventus ha vinto tutte le ultime otto gare di Serie A giocate nel mese di agosto, segnando una media di 2.5 reti ad incontro. La Juventus ha segnato almeno due reti in tutte le ultime 12 partite casalinghe in campionato. Sei vittorie e un pareggio per la Roma nelle ultime sette giornate di campionato: con 19 punti quela giallorossa è la squadra che ha fatto meglio in Serie A in questo lasso temporale.

Cristiano Ronaldo nel post lockdown è andato a segno in tutte le cinque gare casalinghe di Serie A: sette gol all’Allianz, è il giocatore dei top-5 campionati europei ad aver realizzato più reti in casa dalla ripresa. Edin Dzeko è a quota 78 gol in Serie A con la maglia della Roma, il primo è arrivato proprio contro la Juventus nell'agosto 2015.

Quote: 1 @2.50 - X @4.00 - 2 @2.50

MILAN-CAGLIARI (Sabato ore 20:45)

Nel Milan Pioli, senza Rebic squalificato, opta per Bonaventura, in vantaggio su Paquetá. Poi solito Milan. Nel Cagliari Gagliano in coppia con Simeone. Joao Pedro trequartista. Ladinetti in regia.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Bonaventura; Ibrahimovic. All. Pioli

Squalificati: Rebic

Indisponibili: Conti, Musacchio, Romagnoli

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Walukievicz, Ceppitelli, Klavan; Lykogiannis, Ionita, Ladinetti, Mattiello; Joao Pedro; Simeone, Gagliano. All. Zenga

Squalificati: Rog

Indisponibili: Oliva, Nainggolan, Pellegrini, Cigarini

Il Milan è la squadra contro cui il Cagliari ha perso più partite nei precedenti in Serie A (41). Il Milan è imbattuto nelle ultime cinque sfide di Serie A contro il Cagliari (4V, 1N), avendo anche mantenuto la porta inviolata nelle due più recenti.

Solo Real Madrid (31) e Atalanta (30, ma con una gara in più) hanno collezionato più punti del Milan (27) nei top-5 campionati europei post lockdown. Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 13 trasferte di Serie A (6N, 6P), 1-0 contro la SPAL. Il Cagliari è la squadra contro cui Stefano Pioli ha vinto più partite in Serie A (otto): completano il bilancio per il tecnico del Milan quattro pareggi e quattro sconfitte.

Zlatan Ibrahimovic è il giocatore più anziano ad aver segnato almeno nove gol nei top-5 campionati europei 2019/20. Hakan Calhanoglu ha preso parte a sei reti nelle ultime tre gare casalinghe in Serie A, trovando sempre la via del gol (tre assist). L'attaccante del Cagliari Giovanni Simeone ha giocato 69 partite e segnato 20 gol in Serie A con Stefano Pioli come allenatore.

Quote: 1 @1.30 - X @6.00 - 2 @8.50

NAPOLI-LAZIO (Sabato ore 20:45)

Nel Napoli Gattuso schiera Callejon, Mertens e Insigne. Milik in panchina, Manolas indisponibile. Nella Lazio Correa con Immobile. Dietro c'é Vavro.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Vavro, Acerbi, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lukaku; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Leiva, Lulic, Radu

La Lazio è la squadra contro cui il Napoli ha vinto più partite in Serie A (49). Il Napoli ha perso solamente una degli ultimi 10 precedenti al San Paolo contro la Lazio in Serie A, grazie e sei successi e tre pareggi nel parziale.

Il Napoli ha segnato almeno due gol in tutte le ultime otto gare casalinghe di campionato. La Lazio ha perso tutte le quattro gare giocate con Simone Inzaghi in panchina all’ultima giornata di campionato, subendo sempre almeno tre gol. Simone Inzaghi ha allenato in sette gare contro il Napoli in Serie A: per il tecnico della Lazio un successo, un pareggio e cinque sconfitte – il Napoli è la squadra contro cui ha la media punti peggiore (0.57).

La Lazio è la vittima preferita in Serie A per l'attaccante del Napoli José Callejón: per lui sei reti in 13 sfide. L’attaccante della Lazio Ciro Immobile potrebbe stabilire un nuovo record di gol in trasferta in una singola stagione nella storia della Serie A, superando il primato che al momento è detenuto da lui stesso (stabilito nel 2017/18) e da Zlatan Ibrahimovic (nel 2011/12), di 16. Nel nuovo millennio (dal 1999/2000) solo cinque giocatori sono riusciti a segnare almeno 36 gol in un singolo top-5 campionato europeo (Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain, Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi, Luis Suarez); Ciro Immobile potrebbe diventare il 6°.

Quote: 1 @2.80 - X @3.80 - 2 @2.30

Per i pronostici ufficiali segui il nostro podcast quotidiano su YOUTUBE, o entra nei nostri canali TELEGRAM gratuiti: BAR SPORT WEB, BETITALIAWEB DREAM TEAM e BETTING MANIAC. Da oggi puoi attivare anche il nostro servizio PREMIUM per ricevere tutti i contenuti e i migliori pronostici sul Calcio e su tutti gli altri sport.