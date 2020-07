Pronostici Serie A: ultima giornata di campionato con 5 partite a chiudere i giochi. I nostri consigli per le scommesse

Le ultime 5 partite che chiudono questa travagliata stagione 2019-20 si giocano domenica 2 agosto, dopo di che si inizierà a pensare alle coppe ma anche alla ripresa della Serie A 2020-21 su cui ci sono già discordanze.

Parliamo di pronostici vincenti calcio sulla Serie A prendendo come riferimento le quote Sisal e Betaland. Seguici anche sul nostro podcast quotidiano su YOUTUBE.

SPAL-FIORENTINA (Domenica ore 18:00)

Nella Spal Di Biagio punta su Di Francesco vicino a Petagna. In mezzo l'ex Dabo. Nella Fiorentina vuole esserci Ribery, assente nell'ultimo turno. Chiesa ancora avanzato, Venuti e Dalbert esterni.

SPAL (3-5-2): Thiam; Cionek, Vicari, Salamon; Strefezza, Murgia, Dabo, Missiroli, Fares; Petagna, Di Francesco. All. Di Biagio

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Berisha, Castro, Cerri, Floccari, Sala, Reca

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Duncan, Dalbert; Ribery, Chiesa. All. Iachini

Squalificati: Ghezzal

Indisponibili: Benassi, Dragowski

La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime sei partite precedenti di campionato contro la SPAL, grazie a quattro vittorie e due pareggi.

La SPAL ha perso 27 partite in questo campionato: nella storia della Serie A solo due squadre hanno fatto peggio, il Pescara 28 nel 2012/13 e il Benevento 29 nel 2017/18. La Fiorentina ha vinto tre delle ultime cinque partite di campionato (1N, 1P), tanto successi quanti nelle precedent 13 giornate di Serie A.

La Fiorentina è la vittima preferita in Serie A per il centrocampista della SPAL, Lucas Castro: per lui tre gol in 12 sfide. Dopo una doppietta con la maglia del Milan alla sua prima partita contro la SPAL in Serie A, Patrick Cutrone è rimasto a secco di gol nelle successive tre sfide con i ferraresi.

Quote: 1 @6.50 - X @4.75 - 2 @1.45

BOLOGNA-TORINO (Domenica ore 20:45)

Nl Bologna Mihajlovic pensa a Juwara sulla trequarti: potrebbero iniziare fuori Palacio e Sansone. Dominguez in regia. Nel Torino Zaza, che é entrato tardi con la Roma, gioca in coppia con Belotti. Ancora ko Izzo. Lukic in mezzo con Rincon.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Djiks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Juwara; Barrow. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bani, Tomiyasu, Krejci

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Djidji, Nkoulou, Bremer; Ansaldi, Lukic, Rincon, Aina; Verdi; Zaza, Belotti. All. Longo

Squalificati: Lyanco, Meitè

Indisponibili: Baselli, De Silvestri, Izzo

Il Bologna è imbattuto nelle ultime tre partite casalinghe contro il Torino in Serie A (1V, 2N), dopo una serie di due sconfitte interne consecutive nei precedenti contro i granata.

Il Bologna ha vinto la più recente gara casalinga in Serie A contro il Lecce, dopo una serie di sei partite senza successi al Dall’Ara (3N, 3P). Solo il Brescia (34) ha perso più punti da situazione di vantaggio del Torino (27) in questa Serie A.

Il Torino di Moreno Longo non ha ottenuto successi finora in trasferte di Serie A: in sette gare ben sei sconfitte seguite da un pareggio: l’ultimo allenatore a non aver vinto nessuna delle prime otto gare esterne sulla panchina granata nella competizione è stato Walter Novellino nel 2007/08 (10). L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, conta 57 partite sulla panchina del Torino in Serie A, per un bilancio di 18 vittorie, 24 pareggi e 15 sconfitte.

Musa Barrow ha trovato la via del gol in tutte le sue ultime quattro presenze al Dall’Ara in Serie A. Dopo aver realizzato cinque gol nelle prime tre sfide contro il Bologna in Serie A, l'attaccante del Torino, Andrea Belotti, è rimasto a secco in tutte le ultime quattro contro i rossoblù.

Quote: 1 @2.10 - X @4.00 - 2 @3.00

GENOA-VERONA (Domenica ore 20:45)

Nel Genoa Nicola insiste con il 3-5-2 in cui Pinamonti e Pandev sono i terminali offensivi. Ancora escluso Iago Falque. Dovrebbe farcela Criscito. Nel Verona Di Carmine prima punta, rientra Rrhamani dietro, Veloso in regia.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Romero, Zapata; Biraschi, Lerager, Schone, Cassata,Criscito; Pandev, Pinamonti. All. Nicola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Radovanovic

VERONA (3-4-2-1): Radunovic; Faraoni, Gunter, Rrhamani; Lazovic, Amrabat, Veloso, Dimarco; Borini, Pessina; Di Carmine. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Adjapong, Dawidowicz, Kumbulla, Empereur, Verre

Dopo una serie di sei partite da imbattuto contro il Verona (4V, 2N), il Genoa ha perso la gara più recente di Serie A con i gialloblù. Il Genoa ha vinto tutti gli ultimi precedenti casalinghi di Serie A contro il Verona: i liguri hanno una striscia aperta di successi interni più lunga (sette) soltanto contro il Venezia.

Il Genoa rimane in Serie A se batte il Verona oppure se pareggia o perde, ma contemporaneamente il Lecce non riesce ad ottenere il successo sul Parma. 73 gol subiti in questo campionato dal Genoa: è il record negativo del Grifone in un singolo torneo di Serie A (superati i 72 del 1950/51). Dopo aver vinto tre delle prime otto trasferte di questo campionato (1N, 4P), il Verona non ha ottenuto successi in tutte le successive 10: sette pareggi e tre sconfitte nel parziale.

L’allenatore del Verona, Ivan Juric, conta 51 partite sulla panchina del Genoa in Serie A, con nove vittorie, 14 pareggi e 28 sconfitte: una media punti di 0.8 a partita, rispetto all’1.32 che ha ottenuto con i gialloblù in questo campionato.

Il primo gol dell'attaccante del Verona, Fabio Borini, in Serie A è arrivato proprio contro il Genoa nell'ottobre 2011 con la maglia della Roma. Il centrocampista del Verona, Miguel Veloso, ha giocato 115 partite e realizzato tre gol in Serie A con la maglia del Genoa.

Quote: 1 @1.50 - X @4.50 - 2 @6.00

LECCE-PARMA (Domenica ore 20:45)

Nel Lecce Liverani sceglie Shakhov in mezzo, Meccariello dietro e spera di recupera sia Lapadula (molto probabile) che Mancosu (piú difficile). Nel Parma Caprari davanti e Kulusevski mezz'ala con Siligardi nel tridente. Squalificato Kucka.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Shakhov, Petriccione, Barak; Mancosu, Falco; Lapadula. All. Liverani

Squalificati: Paz

Indisponibili: Deiola

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Pezzella, Bruno Alves, Gagliolo; Kulusevski, Barillà, Kurtic; Siligardi, Caprari, Gervinho. All. D'Aversa

Squalificati: Kucka

Indisponibili: Brugman, Cornelius, Grassi, Hernani, Scozzarella

Sono 23 le sfide precedenti tra Lecce e Parma in campionato: per i padroni di casa due vittorie, nove pareggi e 12 sconfitte. Il Parma ha segnato almeno due gol in tutte le ultime tre partite di Serie A contro il Lecce, parziale in cui ha ottenuto sette punti.

Il Lecce per rimanere in Serie A deve vincere obbligatoriamente e contemporaneamente sperare nel mancato successo del Genoa contro il Verona. Il Lecce è la formazione che è andata meno volte in vantaggio in questo campionato (solo 11), ma anche l’unica a non aver mai perso da situazione di vantaggio (nove vittorie e due pareggi). In tutte le ultime 12 gare del Parma in Serie A, entrambe le squadre sono andate a segno: 43 reti in totale, 3,58 di media a partita.

Dejan Kulusevski è a quota 10 gol e otto assist; solo un giocatore nella storia del Parma è andato in doppia cifra di gol e assist nello stesso campionato di Serie A da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (2004/05): Sebastian Giovinco nel 2011/12. Marco Mancosu ha segnato 14 gol in questo campionato: solo tre giocatori nella storia del Lecce hanno fatto meglio in una singola stagione di Serie A (Mirko Vucinic 19 nel 2004/05, Javier Chevanton 19 nel 2003/04 e Cristiano Lucarelli 15 nel 1999/2000).

Quote: 1 @1.50 - X @4.60 - 2 @5.75

SASSUOLO-UDINESE (Domenica ore 20:45)

Nel Sassuolo De Zerbi verso la conferma dell'11 che ha disintegrato il Genoa. Traoré sulla trequarti, Caputo in attacco, Raspadori inizia in panchina. Nell'Udinese 3-5-2 con Lasagna-Okaka coppia d'attacco. Rientra Stryger-Larsen a destra.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: Obiang

Indisponibili: Boga, Chiriches, Defrel, Romagna

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger-Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Jajalo, Mandragora, Prodl, Teodorczyk, Nuytinck

Bilancio in equilibrio nelle sfide precedenti tra Sassuolo e Udinese in Serie A: 4 vittorie per parte e 5 pareggi. Sono sei le sfide casalinghe per il Sassuolo in Serie A contro l'Udinese: il bilancio si compone di una vittoria interna, tre pareggi e due successi esterni. Dopo aver segnato esattamente un gol in tutte le prime quattro partite casalinghe contro l’Udinese, il Sassuolo è rimasto a secco nelle ultime due.

Il Sassuolo ha segnato 69 gol in questo campionato, almeno 11 in più rispetto a qualsiasi altro suo torneo in Serie A. Soltanto Milan (32) e Inter (30) hanno realizzato più gol del Sassuolo nel post lockdown in Serie A (28 per i neroverdi). Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, non ha mai ottenuto il successo da allenatore contro l'Udinese in Serie A: tre pareggi e altrettante sconfitte in sei incontri. Con un successo l’Udinese eguagliarebbe il suo miglior risultato in termini di punti negli ultimi sette campionati di Serie A: i 45 punti del 2016/17.

Francesco Caputo (21 gol e sette assist) potrebbe diventare il primo giocatore della storia del Sassuolo a partecipare ad almeno 30 reti (ora è a 28) in un singolo campionato di Serie A. Il centrocampista dell'Udinese, Seko Fofana, ha segnato due gol e servito due assist (entrambi nel match d'andata) in cinque sfide contro il Sassuolo in Serie A. Ilija Nestorovski ha esordito in Serie A nell’agosto 2016 contro il Sassuolo – inoltre, l'attaccante dell'Udinese ha giocato 12 partite e segnato sette gol in Serie A sotto la guida di Roberto De Zerbi al Palermo.

Quote: 1 @1.90 - X @4.20 - 2 @3.40

