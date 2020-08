Scommesse Serie A: la Juventus esonera Maurizio Sarri. Andrea Pirlo è il nuovo allenatore bianconero. Come cambiano le quote antepost per lo scudetto della stagione 2020-21 di campionato?

L'Era di Maurizio Sarri alla Juventus è già finita e i bianconeri ripartono da un debuttante in panchina, Andrea Pirlo, che conosce bene l'ambiente Juve, ma come andrà da allenatore? I bookmakers puntano comunque sulla Juventus per il 10° scudetto consecutivo nella stagione 2020-21 già alle porte.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio andando a vedere le quote antepost di Snai per la prossima stagione dopo gli ultimi avvenimenti.

Sarri esonerato, arriva Pirlo sulla panchina della Juve che rimane la grande favorita per lo scudetto

L'amore tra la Juventus e Maurizio Sarri non è mai sbocciato del tutto e l'eliminazione in Champions League è costata l'esonero al tecnico toscano. La Juventus punta su una sua gloria degli ultimi anni, Andrea Pirlo che era da poco stato preso per allenare l'Under ma si ritrova alla guida della prima squadra. Forse un azzardo visto che la nuova stagione è già alle porte e Pirlo non ha esperienza da tecnico (ma moltissima da giocatore con grande intelligenza calcistica). Già un ex giocatore fu catapultato alla guida della prima squadra della Vecchia Signora, e non andò benissimo (Ciro Ferrara).

La Juve come organico, organizzazione e rosa parte però sempre con un bel vantaggio sulle sfidanti, e questo porta i bookmakers a favorire nettamente i bianconeri, nonostante il cambio in panchina, anche per la stagione 2020-21 dove secondo Snai la Juve vincerà il 10° scudetto consecutivo, in quota @1.65. Segue l'Inter @3.50, con i nerazzurri che a loro volta hanno da risolvere le grane in panchina dopo le dichiarazioni di Antonio Conte. Non convince la Lazio in doppia cifra @12 assieme al Napoli, mentre è ancora più indietro la favolosa Atalanta di Gasp @15 volte la posta.

20:45 Serie A 2020/21

Juventus 1,65

Inter 3,50

Lazio 12

Napoli 12

Atalanta 15

Milan 20

Roma 50

Fiorentina 250

Verona 500

Parma 500

Sassuolo 500

Cagliari 500

Bologna 500

Altro 100

