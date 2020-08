Scommesse Calcio Serie A: cambia l'allenatore ma la Juventus è favorita nelle quote antepost per lo scudetto 2020-21 davanti al Inter

La Juventus riparte da Andrea Pirlo in panchina, e forse anche l'Inter avrà una novità in panchina (Allegri?) col possibile addio di Conte, ma sono sempre bianconeri e nerazzurri a comandare le lavagne dei bookmakers sulle quote antepost per lo scudetto.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio andando a vedere le quote antepost di Snai per la prossima stagione dopo gli ultimi avvenimenti.

Nonostante i cambiamenti è sempre la Juve la favorita per lo scudetto

La Juventus è favorita @1.85 per lo scudetto 2020-21 (che sarebbe il 10° consecutivo) nonostante il cambio in panchina dove esordirà Andrea Pirlo nelle vesti da allenatore (su Snai si può puntare sul suo esonero/dimissioni entro il 23/05/2021 @4.00 di quota). Anche l'Inter ai ferri corti con Conte potrebbe ritrovarsi a cambiare il panchina dove si parla di Allegri ma proprio i nerazzurri rimangono i principali avversari della Juve.

Più staccata l'Atalanta dei miracoli di Gasperini che però al via si tiene dietro il Napoli e la Lazio. Più dubbi sulle ricostruzioni del Milan e soprattutto della Roma che avrà una nuova proprietà americana. Vediamo le quote antepost per la vittoria dello scudetto 2020-21:

Juventus 1,85

Inter 3,00

Atalanta 12

Napoli 15

Lazio 15

Milan 25

Roma 50

Fiorentina 250

Torino 500

Sampdoria 500

Bologna 500

Verona 500

Udinese 500

Sassuolo 500

Parma 500

Genoa 500

Cagliari 500

Spezia 1.000

Crotone 1.000

Benevento 1.000

