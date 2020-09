Scommesse Calcio Serie A: tutto sulla stagione 2020-21 di campionato. Analisi del calendario con tutti i big match e le quote. Inter-Juve alla penultima giornata

E' stato stilato il calendario del campionato di calcio di Serie A che prenderà il via il 20 settembre. Andiamo a vedere i turni che ci attendono, i big match e le quote antepost con l'Inter che si avvicina alla Juventus che rimane favorita per lo scudetto.

Parliamo di Pronostici Vincenti Calcio con la stagione di Serie A 2020-21 alle porte. Si inizia il 20 settembre ed è stato stilato il calendario completo.

Calendario campionato Serie A 2020-21

E' stato stilato il calendario della prossima stagione di Serie A 2020-21. Prima giornata: 19-20 settembre 2020. Ultima giornata: 23 maggio 2021. Turni infrasettimanali: 16 dicembre 2020, 23 dicembre 2020, 6 gennaio 2021, 3 febbraio 2021, 21 aprile 2021, 12 maggio 2021. Soste: 11 ottobre 2020, 15 novembre 2020, 28 marzo 2021. Soste: 11 ottobre 2020, 15 novembre 2020, 28 marzo 2021.

Iniziamo dalla prima giornata con le quote di riferimento di PlanetWin365 e tra parentesi trovate le % di puntate degli scommettitori in queste prime ore. L'Inter inizia in trasferta ma contro il neo promossao Benevento (quote non disponibili) mentre la Juve ospita subito la Samp. Il big match è senza dubbio Lazio-Atalanta che lo scorso anno sono state le grandi sorprese del campionato (anche qui al momento quote non disponibili).

Benevento-Inter --

Fiorentina-Torino

Fiorentina @1.93 (49%)

Pareggio @3.60 (26%)

Torino @3.78 (25%)

Genoa-Crotone

Genoa @1.83 (51%)

Pareggio @3.65 (26%)

Crotone @4.17 (23%)

Juventus-Sampdoria

Juventus @1.24 (76%)

Pareggio @5.90 (16%)

Sampdoria @11.85 (8%)

Lazio-Atalanta --

Milan-Bologna

Milan @1.55 (61%)

Pareggio @4.25 (22%)

Bologna @5.55 (17%)

Parma-Napoli

Parma @4.95 (19%)

Pareggio @4.45 (21%)

Napoli @1.58 (60%)

Sassuolo-Cagliari

Sassuolo @2.10 (45%)

Pareggio @3.65 (26%)

Cagliari @3.22 (29%)

Udinese-Spezia

Udinese @1.67 (56%)

Pareggio @3.75 (25%)

Spezia @5.13 (19%)

Hellas Verona-Roma

Verona @3.50 (27%)

Pareggio @3.55 (27%)

Roma @2.03 (56%)

Vediamo tutti i big match di giornata. Dal 3° turno si inizia a fare sul serio. Inter e Juve si sfideranno solo alla penultima giornata:

1a giornata: Lazio-Atalanta

2a giornata: Roma-Juventus

3a giornata: Juventus-Napoli e Lazio-Inter

4a giornata: Inter-Milan

5a giornata: Milan-Roma

6a giornata: Sampdoria-Genoa

7a giornata: Atalanta-Inter e Lazio-Juventus

8a giornata: Napoli-Milan

9a giornata: Napoli-Roma

10a giornata: Juventus-Torino

12a giornata: Inter-Napoli e Juventus-Atalanta

13a giornata: Lazio-Napoli

14a giornata: Juventus-Fiorentina e Milan-Lazio

16a giornata: Milan-Juventus

17a giornata: Roma-Inter

18a giornata: Inter-Juventus e Lazio-Roma

19a giornata: Milan-Atalanta

Ecco tutte le giornate che ci attendono (tra parentesi le date delle partite di andata e di ritorno):

1A GIORNATA (20 SETTEMBRE-31 GENNAIO)

Benevento-Inter

Fiorentina-Torino

Genoa-Crotone

Juventus-Sampdoria

Lazio-Atalanta

Milan-Bologna

Parma-Napoli

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Spezia

Hellas Verona-Roma

2A GIORNATA (27 SETTEMBRE-7 FEBBRAIO)

Bologna-Parma

Cagliari-Lazio

Crotone-Milan

Inter-Fiorentina

Napoli-Genoa

Roma-Juventus

Sampdoria-Benevento

Spezia-Sassuolo

Torino-Atalanta

Verona-Udinese

3A GIORNATA (4 OTTOBRE-14 FEBBRAIO)

Atalanta-Cagliari

Benevento-Bologna

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Torino

Juventus-Napoli

Lazio-Inter

Milan-Spezia

Parma-Verona

Sassuolo-Crotone

Udinese-Roma

4A GIORNATA (18 OTTOBRE - 21 FEBBRAIO)

Bologna-Sassuolo

Crotone-Juventus

Inter-Milan

Napoli-Atalanta

Roma-Benevento

Sampdoria-Lazio

Spezia-Fiorentina

Torino-Cagliari

Udinese-Parma

Verona-Genoa

5A GIORNATA (25 OTTOBRE-28 FEBBRAIO)

Atalanta-Sampdoria

Benevento-Napoli

Cagliari-Crotone

Fiorentina-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Verona

Lazio-Bologna

Milan-Roma

Parma-Spezia

Sassuolo-Torino

6A GIORNATA (1 NOVEMBRE-3 MARZO)

Bologna-Cagliari

Crotone-Atalanta

Inter-Parma

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Genoa

Spezia-Juventus

Torino-Lazio

Udinese-Milan

Verona-Benevento

7A GIORNATA (8 NOVEMBRE-7 MARZO)

Atalanta-Inter

Benevento-Spezia

Bologna-Napoli

Cagliari-Sampdoria

Genoa-Roma

Lazio-Juventus

Milan-Verona

Parma-Fiorentina

Sassuolo-Udinese

Torino-Crotone

8A GIORNATA (22 NOVEMBRE-14 MARZO)

Crotone-Lazio

Fiorentina-Benevento

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Napoli-Milan

Roma-Parma

Sampdoria-Bologna

Spezia-Atalanta

Udinese-Genoa

Verona-Sassuolo

9A GIORNATA (29 NOVEMBRE-21 MARZO)

Atalanta-Verona

Benevento-Juventus

Bologna-Crotone

Cagliari-Spezia

Genoa-Parma

Lazio-Udinese

Milan-Fiorentina

Napoli-Roma

Sassuolo-Inter

Torino-Sampdoria

10A GIORNATA (6 DICEMBRE - 3 APRILE)

Crotone-Napoli

Fiorentina-Genoa

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Parma-Benevento

Roma-Sassuolo

Sampdoria-Milan

Spezia-Lazio

Udinese-Atalanta

Verona-Cagliari

11A GIORNATA (13 DICEMBRE - 11 APRILE)

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Cagliari-Inter

Crotone-Spezia

Genoa-Juventus

Lazio-Verona

Milan-Parma

Napoli-Sampdoria

Sassuolo-Benevento

Torino-Udinese

12A GIORNATA (16 DICEMBRE - 18 APRILE)

Benevento-Lazio

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Milan

Inter-Napoli

Juventus-Atalanta

Parma-Cagliari

Roma-Torino

Spezia-Bologna

Udinese-Crotone

Verona-Sampdoria

13A GIORNATA (20 DICEMBRE - 21 APRILE)

Atalanta-Roma

Benevento-Genoa

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Verona

Inter-Spezia

Lazio-Napoli

Parma-Juventus

Sampdoria-Crotone

Sassuolo-Milan

Torino-Bologna

14A GIORNATA (23 DICEMBRE - 25 APRILE)

Bologna-Atalanta

Crotone-Parma

Juventus-Fiorentina

Milan-Lazio

Napoli-Torino

Roma-Cagliari

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Genoa

Udinese-Benevento

Verona-Inter

15A GIORNATA (3 GENNAIO - 2 MAGGIO)

Atalanta-Sassuolo

Benevento-Milan

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Bologna

Genoa-Lazio

Inter-Crotone

Juventus-Udinese

Parma-Torino

Roma-Sampdoria

Spezia-Verona

16A GIORNATA (6 GENNAIO - 9 MAGGIO)

Atalanta-Parma

Bologna-Udinese

Cagliari-Benevento

Crotone-Roma

Lazio-Fiorentina

Milan-Juventus

Napoli-Spezia

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Genoa

Torino-Verona

17A GIORNATA (10 GENNAIO - 12 MAGGIO)

Benevento-Atalanta

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Bologna

Juventus-Sassuolo

Milan-Torino

Parma-Lazio

Roma-Inter

Spezia-Sampdoria

Udinese-Napoli

Verona-Crotone

18A GIORNATA (17 GENNAIO - 16 MAGGIO)

Atalanta-Genoa

Bologna-Verona

Cagliari-Milan

Crotone-Benevento

Inter-Juventus

Lazio-Roma

Napoli-Fiorentina

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Parma

Torino-Spezia

19A GIORNATA (24 GENNAIO - 23 MAGGIO)

Benevento-Torino

Fiorentina-Crotone

Genoa-Cagliari

Juventus-Bologna

Lazio-Sassuolo

Milan-Atalanta

Parma-Sampdoria

Roma-Spezia

Udinese-Inter

Verona-Napoli

Chiudiamo con le quote antepost di Snai che vedono l'Inter di Conte avvicinarsi alla Juventus di Pirlo per la vittoria finale dello scudetto:

Juventus 2,00

Inter 2,50

Atalanta 15

Napoli 15

Milan 20

Lazio 20

Roma 50

Fiorentina 250

Verona 500

Udinese 500

Sassuolo 500

Parma 500

Genoa 500

Cagliari 500

Torino 500

Sampdoria 500

Bologna 500

Spezia 1.000

Crotone 1.000

Benevento 1.000

