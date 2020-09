Scommesse Calcio: Anteprima Serie A 2020-21. VIDEO Parte 2, Formazioni Tipo e consigli sulle aste del Fantacalcio

Oggi iniziamo a vedere le squadre nel dettaglio con le formazioni tipo e i consigli per le aste di Fantacalcio per la stagione 2020-21 di Serie A. Ne parliamo con Profeta in una chiacchierata fantacalcistica.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A.

Preview Serie A, Episodio 2: Formazioni Tipo e consigli Fantacalcio

Chiaccherata fantacalcistica in questa 2a parte di 4 della nostra Anteprima Serie A 2020-21. Oggi andiamo a vedere i giocatori principali e titolari nelle varie formazioni tipo del prossimo campionato. Ruolo per ruolo (portieri, difesa, centrocampo, attacco) con Profeta parliamo a ruota libera dei top players e dei giocatori principali ma anche delle possibili sorprese e dei giocatori da evitare nelle vostre aste al fantacalcio.

