Pronostici Milan-Bologna: probabili formazioni, statistiche e free pick sul posticipo della 1a giornata di Serie A del 21-09-2020

La 1a giornata di Serie A si chiude a San Siro con Milan-Bologna, andiamo a vedere le info più importanti per le scommesse e i nostri consigli.

Scommesse Milan-Bologna 21-09-2020

Pioli sceglie Gabbia come sostituto di Romagnoli. Tonali inizia in panchina, mentre Rebic pare destinato a una maglia da titolare. Nel Bologna Mihajlovic schiera Palacio davanti, con Orsolini.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Conti, Leao, Musacchio, Romagnoli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Dominguez, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: Medel

Indisponibili:

Il Milan ha vinto otto delle ultime nove sfide contro il Bologna in Serie A (1N), incluse tutte le ultime tre. Il Milan ha vinto le ultime quattro gare casalinghe contro il Bologna in campionato (solo contro il Cagliari vanta una striscia aperta di successi interni più lunga).

Il Milan ha perso nella prima gara di campionato in entrambe le ultime due stagioni (0-1 vs Udinese e 2-3 contro il Napoli): i rossoneri non hanno mai infilato tre sconfitte di fila all’esordio stagionale in Serie A. Il Bologna ha vinto solo una delle ultime 10 partite all’esordio stagionale.

Considerando lo scorso anno il Milan non ha perso nessuna delle ultime 12 partite di campionato (9V, 3N). Il Bologna ha subito gol in tutte le ultime 33 partite di campionato. Nel 2020 45 punti e 47 gol del Milan (solo l’Atalanta con 47 punti e 55 reti ha fatto meglio).

