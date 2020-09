Scommesse Serie A: Torino-Atalanta aprono la 2a giornata di campionato. Big match Roma-Juve, Dzeko segnerà?

La seconda giornata di Serie A sarà aperta da Torino-Atalanta anche se il big match più atteso è ovviamente Roma-Juventus.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con la 2a giornata di Serie A al via dal 26 settembre. Vediamo le quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi, quote e scommesse 2a giornata di Serie A

Sabato 26 settembre alle ore 15:00 dallo Stadio Olimpico Grande Torino si gioca Torino-Atalanta che apre la 2a giornata di campionato di Serie A. Bergamaschi pronti all'esordio in campionato con il favore delle quote @1.66. Esordio anche per la Lazio che a Cagliari si gioca @1,70 per il successo. Pure l'Inter gioca la prima di campionato e aspetta da favorita @1,51 la Fiorentina a San Siro. Favoriti @1.34 anche i partenopei in Napoli-Genoa mentre in Crotone-Milan un altro successo dei rossoneri si gioca @1.43.

Il big match più atteso è però Roma-Juventus con riflettori puntati su Edin Dzeko, protagonista della telenovela di calciomercato, che doveva diventare bianconero ma che è rimasto a Roma e domenica affronterà da avversario proprio la Juve. Un gol del bosniaco si gioca @3,00 volte la posta. Pirlo è partito battendo 3-0 la Sampdoria e il secondo successo della Juve si gioca a quota @2,06, mentre la Roma, che il 3-0 lo ha dovuto incassare a tavolino per il clamoroso errore nella lista dei giocatori consegnata prima della partita con il Verona, cerca i primi punti in campionato: il successo della squadra di Fonseca si gioca @3,50, il pareggio è @3,60.



Al momento gli scommettitori di PlanetWin365 puntano al 48% sulla Juve, solo il 26% delle preferenze. La squadra maggiormente scommessa è al momento il Napoli col 74% delle preferenze al San Paolo contro il Genoa.