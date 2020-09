Scommesse Serie A: mercoledì si torna in campo con Benevento-Inter, Udinese-Spezia e Lazio-Atalanta

Mercoledì 30 settembre la Serie A torna in campo con un mini turno infrasettimanale con i recuperi dei tre match della prima giornata che non sono stati giocati: Benevento-Inter, Udinese-Spezia e Lazio-Atalanta.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con la 2a giornata di Serie A del 30 settembre. Vediamo le quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e pronostici Serie A del 30-09-2020

Alle ore 18:00 torna in campo la squadra di Conte in Benevento-Inter. La vittoria dei nerazzurri si gioca @1.36, ma attenzione alla trasferta e alla squadra di Pippo Inzaghi che ha vinto dopo un in incredibile rimonta (come l'Inter contro la Fiorentina del resto). Il secondo successo in campionato della neopromossa è quotato @8.40, il pareggio @5.30.

Alla stessa ora si gioca anche Udinese-Spezia con i friulani favoriti @1.68, il pareggio @3.75 e la vittoria dello Spezia @5.25, dopo il pesante ko per 4-1 contro il Sassuolo.

La sfida più attesa è chiaramente Lazio-Atalanta e in lavagna regna l'equilibrio con la Lazio favorita di pochissimo @2.55 sui bergamaschi @2.60. Occhio anche al pareggio @3.75 e questa dovrebbe essere una partita spettacolare con molte reti. L'Over 2.5 si gioca appena @1.55.

Aggiornata anche la lavagna antepost sullo scudetto. La Juventus di Pirlo ha sofferto più del previsto in casa della Roma e si gioca campione @2.25 con l'Inter ormai vicinissima @2.75. L'Atalanta @8,00 può dire la sua, come il Napoli @10 che arriva da un 6-0 ul Genoa e il Milan @15. Fuori dai giochi per ora le squadre della capitale: Lazio @25 e Roma @50.