Pronostici Serie A: Fiorentina-Sampdoria, Lazio-Inter, Juventus-Napoli e partite della 2a giornata di campionato dal 2 al 4 ottobre 2020

La terza giornata del campionato di calcio italiano apre i battenti venerdì al Franchi con Fiorentina-Sampdoria. Rinviata Genoa-Torino per i casi di covid dei liguri, i big match si giocano domenica con Lazio-Inter e Juventus-Napoli.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con la 3a giornata di Serie A dal 2 ottobre Vediamo le quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e pronostici Serie A 3a giornata

Venerdì 2 ottobre 2020, alle ore 20.45 dallo Stadio Franchi, sono Fiorentina-Sampdoria ad aprire la 3a giornata di campionato. Come previsto invece non si giocherà Genoa-Torino. Al sabato rimane solo Sassuolo-Crotone e Udinese-Roma (friulani ancora a secco, la prima vittoria stagionale si gioca @4 mentre i giallorossi sono favoriti @1.65).

Il lunch match di domenica è Atalanta-Cagliari (partita sulla carta a senso unico vedendo anche le quote che danno la vittoria bergamasca @1.27). Nel pomeriggio Benevento-Bologna, Parma-Verona, Milan-Spezia e il big match Lazio-Inter. La squadra di Conte è favorita @2.15, quella di Inzaghi si gioca @3 dopo il pesante ko di mercoledì (sempre all'Olimpico) contro la Dea. Molto alta @3.80 la quota per la X (qui a Roma le due squadre non si verifica dal 2008).

La sfida più attesa è quella delle 20.45 tra Juventus-Napoli. Il colpo della squadra di Gattuso all'Allianz Arena si gioca @3.70. I bianconeri hanno rischiato la sconfitta in casa della Roma mentre i partenopei hanno entusiasmato nelle prime 2 giornate. Nonostante questo la Juve è favorita @1.95, col Napoli che ha vinto solo 1 delle ultime 8 partite a Torino in casa dei bianconeri (il famoso match del 2018, risolto al 90' da un colpo di testa di Koulibaly).

Abbiamo discusso di Serie A, ma anche degli altri principali campionati di calcio in Europa, nel nostro podcast del venerdì, come sempre con lo studio di Dartagnan con le 8 FREE PICK del weekend su Serie A, Liga, Premier League, Ligue 1 e Bundesliga.